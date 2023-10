Szívszorító: így helyezik végső nyugalomra a hős magyar családapát, Ervint

Mint arról a Bors többször is írt, a mesébe illő olasz tengerparton, Rosignanoban tört ketté két egy magyar család élete, szeptember 23-án. Mint arról beszámoltunk, a két jó barát, K. Ervin és N. Róbert családjával együtt fürdőzött a paradicsomi parton és élvezték a forró, mediterrán napot, mígnem egy erősebb áramlat érte el a pancsoló családapákat és a gyerekeket.

Ervin holttestét hazaszállították és végső nyugalomra helyezik Fotó: Pexels

Az időjárás egyik pillanatról a másikra viharossá fordult, az áramlat ereje pedig egyre nagyobb lett, így Ervin és Róbert azonnal cselekedtek: a velük fürdőző gyerekeket még a partra segítették.

Ők maguk viszont már nem jutottak el a biztonságot jelentő homokpadokig, a brutálissá fokozódó ár rémült családtagjaik szeme láttára elragadta mindkettőjüket, és perceken belül közel 200 méterre sodródtak a parttól.

Bár a vízparton sikoltozó gyerekek és szeretteik kiabálására a segítséget azonnal értesítették, a két férfi életét már nem lehetett megmenteni, mind a ketten elmerültek. Pedig a fokozódó vihar és egyre jobban háborgó tenger miatt mentőhelikoptereket és csónakos csapatokat is riasztottak, azonban hiába: bár az egyiküket szinte azonnal megtalálták, megmenteni már nem sikerült az életét, míg a másik családapára közel negyven perc múlva bukkantak csak rá.

Az eset után Ervin és Róbert családja összeomlott, ahogyan ismerőseik és barátaik is. Lapunknak Ervin ismerősei egybehangzóan állították: a férfi és felesége, Henriett példásan nevelték három fiúkat és nagylányukat. Mint mondták, a férfinek mindig is a családja és a gyerekei voltak az elsők, rajongva szerette mind a négyüket, így nem csoda, ha élete utolsó másodperceiben is gyermekei lebegtek a szeme előtt.

A férfi holttestét azóta hazaszállították Magyarországra, a mai napon pedig végső nyugalomra helyezik egy Bács-Kiskun vármegyei község temetőjében.

Információink szerint a család kéréssel is fordult a gyászolókhoz: megkérték, hogy sem virágot, sem pedig koszorút ne vigyenek a szertartásra.