„A jó lelkek csillagként élnek tovább!” – százak gyászolják Ervint, saját élete árán mentette meg gyermekét

Mint arról a Bors is írt, két magyar család álomnyaralása vált pokollá szeptember 23-án a mesebeli olaszországi tengerparton, Rosignanoban. A két jó barát, Róbert és Ervin két gyermekükkel élvezték aznap a forró olasz napsütést a tengerben, amikor egy erős áramlat érte el a családot.

Ervint és Róbertet mindenki csodálatos apának ismerte, számukra gyermekeik voltak az elsők - Fotó: Pexels (illusztráció)

A hős édesapák azonnal cselekedtek: a két gyereket még idejében partra segítették.

Ők maguk viszont már nem tudtak szabadulni a gyilkos áramlatból: a kicsik kimenekítése után egy sodrás elkapta a két férfit és iszonyatos erővel lökte őket egyre távolabb a biztonságot jelentő parttól. Bár a családtagok sikoltását a parton nyaralók azonnal meghallották, Ervinen és Róberten már nem tudtak segíteni, a hős családapákat pillanatokon belül közel 200 méterre vitte a víz a fövenytől.

Közben a tenger is viharosabbá vált, a helyszínre ezért mentőhelikopterek és csónakos mentőcsapatok is érkeztek, akik az egyik férfit azonnal, míg másikukat negyven perccel később találták meg. Életüket azonban már nem tudták megmenteni. A két férfit azóta is százak gyászolják, a család és a barátok összeroppantak a történtek után.

A négy gyermeket nevelő, Baja közeli településen élő családot mindenki szerette és tisztelte, Ervin és felesége példamutatóan nevelték három fiukat és tinédzserkorú lányukat. Úgy tudjuk, hogy a család aktív és boldog életet élt, rendkívül sokat sportoltak együtt, a pár több futóversenyen is indult 16 éves éves nagylányával és a kisebb fiukkal is. Az ismerősök egybehangzóan állították:

Ervin csodálatos apa volt, akinek mindig a gyermekei voltak az elsők, így nem csoda, ha utolsó másodperceiben is az ő életük lebegett a szeme előtt.

A családapát most egy emberként, százak gyászolják:

A jó lelkek csillagként élnek tovább!

- írta egyikük.

Közel 30 év után véletlenül futottunk össze a nyáron, szinte még előttem az emlék. A Jó Isten adjon erőt és vigasztalást!

- írta a férfi egyik régi ismerőse, aki azt is hozzátette: hihetetlenül megrendítették az Ervinnel történtek.