Súlyos betegséggel vette fel a harcot a kis Heléna, most segítségre van szüksége

Varga Helénánál 16 hónapos korában rákos daganatot diagnosztizáltak. Ez a típusú daganat a csecsemők és kisgyerekek idegszövetében alakul ki.

Fotó: YouTube

A temerini kislány szülei a Pannon RTV-nek elmondták, hogy a gyermeknek újra meg kellett tanulnia járni, ennek ellenére egy igazi harcos, és kitartóan viselt minden kezelést. A betegség hirtelen jött, a lány járásán vették észre először, hogy valami nincs rendben. Sok kivizsgálás után diagnosztizálták a neuroblastomát.

Ez kisgyerekeknél és csecsemőknél fordul elő, az idegsejteket támadja. Ezt akkor még nem tudták biztosan, hanem a műtét után, amikor mintavételt vettek, azután derült ki, de gyanították, hogy erről lehet szó. Ennek a betegségnek is van több stádiuma, különböző kritériumok alapján van a besorolás, és őt a hármas stádiumba sorolták be

- magyarázta az anya, Varga Gabrity Lilla.

Mindez azt jelenti, hogy egy nagy daganatot találtak, amely a szív és tüdő között helyezkedik el, de a gerincoszlopra is továbbterjedt. A gerincen található részt sikeresen eltávolították, amit kemoterápiás kezelések követtek. Egy mellkasi műtét vár még Helénára, hogy a szív és a tüdő közti daganat minél nagyobb részét eltávolítsák. A műtétet Szerbiában nem végzik, így a szülők a külföldi opciók között válogatnak. Az eddigi árajánlatok alapján a műtétért és az esetlegesen szükséges utókezelésekért 360 ezer eurót kell fizetni. A pénzre nagy szüksége lenne a családnak, így most az emberek segítségét kérik, és a Budi Human Alapítvány is segít nekik a gyűjtésben Heléna gyógykezelésére.