„Már csak a túlélésért küzdöttem" – Csaba megjárta a világ egyik legveszélyesebb börtönét

Adócsalás, kábítószer kereskedelem, illegális üzletelés, majd túlélés a világ egyik legveszélyesebb börtönében. Mészáros Csaba István, azaz Steven a törvény keze elől, egy Interpol körözéssel a nyakában menekült Magyarországról Közép-Amerikába, de ott is utolérte rossz vére és hamar ismét a bűn útjára lépett. Innen már csak a világ egyik legveszélyesebb börtönébe vezetett az út: irány a La Reforma, ahol a túlélésért küzdött. Bűnözői múltját végül hátrahagyva Csaba új életet kezdett Venezuelában. Kalandos életéből most könyvet írtak, melyben mindent elmesél Debrecentől az Interpol körözésen át Venezueláig.

Csaba bár rendezett családban nőtt fel, problémás fiatal vált belőle, noha nem keveredett rossz társaságba Fotó: Olvasói fotó

„Mindent csináltam, ami pénzt hozott, még ha nem is tisztességes úton"

Csaba eleinte főleg építőiparral és autó behozatallal foglalkozott, persze nem tisztességes úton. Night clubot is csinált és kábítószerrel is kereskedett, de egy online szexpartnerkereső oldal adminisztrátora is volt. A debreceni születésű férfinak már a kétezres évek elejére saját cége volt, aminek fő profilja az adócsalás volt. Csaba heti szinten milliós összegeket keresett, ám a törvény őt is elérte, így menekülni kényszerült, egészen a dzsungelig.

Igazából mindent csináltam, ami pénzt hozott, kivéve erőszakos vagy erkölcstelen bűncselekményeket. Végül engem is elért a törvény keze és el kellett hagynom az országot vagy börtön várt volna rám. Nagyjából mindenemet elbuktam vagy lefoglalták. Amit nem, azt az ezek után következő években adtam el, hogy túléljek

– mesélte Csaba a Ripostnak korábban, aki ezután öt évig Közép-Amerikában élt, nagyrészt a dzsungelben, de megjárta a legkeményebb latin-amerikai börtönöket is. Majd hazajött, tisztázta magát minden alól és kifizetett mindent, amivel a hatóságoknak tartozott. Végül a szerelem hívta vissza Közép-Amerikába, ahol két nővel, egy panamaival és egy venezuelaival is ismerkedett. Végül Panamába nem engedték be, ugyanis még nem törölték a rendszerükből az Interpol körözését, így a sors egy venezuelai sziget, Isla Margarita felé terelte Csabát.

Ez a hely a lehető legjobb egy ex-adócsaló számára, ugyanis Isla Margarita adómentes, így még csak a kísértés sincs meg számomra

– mondta nevetve Csaba.

Csaba 2000 dollárral a zsebében érkezett a szigetre, ma pedig már kint él Fotó: jeeptoursmargarita.info

Jeep túrákat tart a turistáknak és könyvet írnak az életéről

Csaba a Karib-tengeri szigeten végül új életre, megnyugvásra és új hivatásra is lelt. Jelenleg egy Jeep túrákat szervező céggel foglalkozik, amit most kezd elindítani, hogy a szigetre érkező turistáknak így mutathassa be a látnivalókat. A bűnözői múltja már nem kíséri őt, tisztességes úton keresi a kenyerét és életvitelszerűen a szigeten él.

Zűrös múltja és kalandos élete már csak a könyv hasábjairól köszön vissza, melyet Bolya Zoltán íróval közösen készítettek és a napokban meg is jelent Ököljog! 3 - Dél-amerikai kapcsolat címen. Mészáros Csaba a könyvben meséli el, hogyan is élte túl az egyik legveszélyesebb börtönt, hogy menekült az Interpol elől és hagyott végül fel bűnözői múltjával.