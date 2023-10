"Megutáltam a férjem, mert apasági tesztet kért" - kiábrándult és azonnal elvált a feleség

A '90-es és 2000-es évek során nagyon népszerű volt apasági tesztet készíttetni, még show-műsor is készült belőle. A szereplők ilyenkor egy nyilvános tárgyalás során tudták meg, valóban ők-e egy gyermek vér szerinti szülője-e vagy sem. Manapság azonban ez nem divat. Nem is igazán illik, ugyanis a bizalmatlanság rengeteg vitát, és egyéb problémát okozhat családon belül pláne, ha minden ok nélkül teszi ezt egy férfi. Egy Reddit felhasználó pont egy ilyen esetet osztott meg a híres közösségi weboldalon: a férje tönkre tette a családjukat, amikor apasági tesztet kért annak ellenére, hogy a nő a legkisebb jelét sem adta neki, hogy esetleg megcsalta őt. A férfi úgy érezte joga van ahhoz, hogy csekkolja tényleg ő e a fiuk apja.

Apasági tesztet akart, mivel nem ő szülte a gyereket.Fotó: Pexels.com

A 29 éves anyuka ezt követően annyira bedühödött, hogy most már a válási papírjaikat készíti. Szerinte a férjének igazából egy normális indoka sem volt. Olyan hülyeségekkel jött, hogy a gyereket nem ő szülte, ezért tudni akarja az igazat, és, hogy mindig is tervezte, hogy utána jár a dolgoknak. Állítólag csak biztosra akart menni.

A férjem apasági tesztet kért tőlem, amiért gyűlölöm őt, bárcsak soha ne vállaltam volna gyereket. Nagyon megsértett vele, undorodom tőle. Jelenleg az eredménnyel a kezemben már a válásunkra készülök. Természetesen ő az apa. 29 évem alatt összesen három partnerem volt szexuális értelembe véve. Mind között évek teltek el. Ha valaki kettőnk közül azt mondhatná, hogy megcsalták az csak én lehetek.

- fakadt ki az édesanya.

Úgy érzi, hogy férje kérése óta sokkban van. Soha senkit nem gyűlölt meg olyan gyorsan, mint őt. Már csak attól, hogy ránéz megbánja, hogy valaha lefeküdt vele. Azt kívánja, bárcsak előre látta volna ezt, bárcsak inkább egy sperma donortól lenne a fia. Elmondta az, hogy a férje tesztet akart igazából sok mindenre ráébresztette őt: például arra, hogy a férje sosem szerette igazán. A férfi nem érdemelte meg, hogy gyereket szüljön neki - pláne azok után, milyen nehéz terhessége volt.

Kihasználva, és becsapva érzem magam. Soha nem lett volna közös gyerekünk ha tudom, hogy mindvégig meg akarta ezt kérdezni. Mert ezt mondta: mindig is kíváncsi volt rá.

A férje azóta könyörög neki, hogy felejtsék el történteket, nem akar elválni tőle. A nő azonban eldöntötte: vége a kapcsolatuknak. Közösen fogják tovább nevelni a fiukat, de nem lesz hajlandó vele kapcsolatot tartani sem. Sőt házassági szerződést is kötöttek, amivel ő nagyon jól járt, ugyanis annak alapján ő és a gyerek maradt a házba, a férje pedig elköltözhetett egy egyszobás lakásba - írja a Mirror.