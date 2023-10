Letaglózó hírt kapott, öngyikosságot kísérelt meg a magyar világbajnok

Simon Dániel aranyérmet szerzett jobb kézzel a szaúd-arábiai Riyadh-ban a World Combat Games szkanderversenyén, súlycsoport nélküli para kategóriában. Bal kezére sem panaszkodhat a hazai tehetség, aki ebben a kategóriában csak a döntőben talált legyőzőre, így ezüst érmes lett, ezzel pedig elmondhatja magáról a magyar fiú, hogy ő a világ szkanderbajnoka. Hosszú évek kitartó munkája kellett ahhoz, hogy a nála akár kétszer nagyobb ellenfeleit is legyőzhesse a szigetszentmiklósi srác.

Az édesapa az újdonsült világbajnokkal Fotó: NVESZ

Légópincéből a világ csúcsára

Dani születése óta kerekesszékhez kötött, mert a születésekor oxigénhiányos állapotba került, aminek következményeként az agyának a járásközpontja súlyosan sérült. A fiatal sráccal a családja egy barátja ismertetett meg a szkandert még 9 évvel ezelőtt.

Egy házalatti kis légó pincében alakított ki számára az édesapja edzőteremet, amit azóta is használ a fiatal. 2017-től vált egyre sikeresebbé a szkanderben.

Előbb megnyerte az országos bajnokságot súlycsoportjában a juniorok között, ahol az épekkel együtt versenyzett, majd Európa-kupát nyert jobb kézzel.

Dani a győztes Fotó: NVESZ

Meghalni, vagy kitartani

Dani arról is mesélt a Borsnak, hogy számos nehézséggel meg kellett küzdenie.

,,A világbajnokság előtt volt egy mélypontom. Akkor jöttem rá, hogy nem fogom tudni soha használni az életben a lábamat. Akkor, 16 évesen szörnyen letaglózott a hír, finoman fogalmazva el akartam hagyni a földet, több kísérletet is tettem rá. De ez a sportág visszaadta a lábamat és az életemet.

Kaptam egy életcélt, és akkor ott 16 évesen eldöntöttem, hogy harcolni fogok az összes mozgássérültért, és úgy éreztem, hogy mégis van helyem a világban.

Ezután az épek között junior kategóriában 2018-ban megnyerte az első világkupáját bal kézzel. A másik nehézség 2019-ben érte, amikor meghallt szeretett nevelőedzője, először nagyon megviselte, de ő erőt kovácsolt az elvesztéséből.

Hosszú időbe telt feldolgoznom, végül a gyászt elhatározássá kovácsoltam magamban, hogy az ő tiszteletére és hagyatékáért is küzdeni fogok.

- mesélte Dani.

A kazah ellenfele hiába nyomott csaknem kétszer annyit, mint Dani, ez is kevés volt a magyar fú ellen Fotó: NVESZ

Lenézték az ellenfelei

Dani elmesélte, hogy sokan kinevették a háta mögött, sokan nem hitték el, hogy képes lesz bármilyen eredményre.

Az ellenfeleim is kiröhögtek, mikor rám mutatott a román versenyző, azt mondták én leszek az utolsó, aztán bebizonyítottam, hogy én vagyok súlycsoport nélkül a világ legjobbja. Senki sem hitte volna, hogy én ezt meg tudom csinálni. Én hittem magamban, tudtam, hogy képes vagyok a lehetetlenre.

A versenyen minden súlykategóriából a legjobbak kerültek be, így előfordul olyan is, hogy a mindössze 70 kilós magyar versenyző egy 100 és 120 kilós ellenféllel is szembetalálta magát.

A megható eredményhirdetés: