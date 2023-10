Egész héten szükségünk lesz esernyőre, de van egy jó hírünk is

Felhős éggel indul a csütörtöki nap, amelyből főként a Dunától keleten előfordulhat eső és záporeső is, megerősödik emellett a délkeleti szél is. Van azonban jó hírünk is a csütörtöki időjárással kapcsolatban, ugyanis míg északkeleten 10, addig délnyugaton már 20 Celsius fok felett fog alakulni a hőmérséklet. A felmelegedés pedig a következő napokban még szembetűnőbb lesz.

Esernyőre szükség lesz a hét hátralévő részében, azonban elkezd felmelegedni a hőmérséklet / Illusztráció / Fotó: KISS ANNAMARIE / Dunaújvárosi Hírlap

Pénteken továbbra is marad a borongós időjárás, azonban még melegebb lesz az idő. Az ország északi részeiben elszórtan várható záporeső, és az északkeleti szél is megélénkül. A hőmérséklet azonban már országosan 15 és 24 Celsius fok között fog alakulni.

A hétvégén továbbra sem búcsúzhatunk még el a csapadéktól, több alkalommal is kialakulhatnak záporok országszerte. Az esőzések mellett pedig az erős délnyugati szél is gyakran fog feltámadni. A hőmérséklet azonban még magasabb fokozatra kapcsol, és akár 25 Celsius fokot is mérhetünk - számolt be róla a Köpönyeg.hu.