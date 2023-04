Autizmus világnapja – Szolnokon macik, a fővárosban kvízjáték várja a gyerekeket

A világon minden 58. gyermeknél diagnosztizálnak autizmust. Éppen ezért 2007-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete április 2-át az autizmus világnapjává tette. Világszerte programokkal és akciókkal hívják fel a figyelmet az autizmussal érintett emberek helyzetére. Magyarországon kék megvilágítást kap a Szabadság-szobor, közlekedési kvízjátékkal, jótékonysági vásárral, biciklitúrával és futással hívják fel a figyelmet a sajátos élethelyzetben lévőkre és a szolnokiak egy macis akciót is terveztek.

Idén is várják a hagyományos kék sétára az érintetteket Fotó: Huszár Gábor / Kisalföld

Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke bejelentette: különleges keresőoldal indul a megbízható információk eléréséhez az autizmussal érintettek számára.

A keresőoldal nyitólapja

A négy Oscar-díjat nyert Esőember című film kicsit közelebb hozta mindannyiunkhoz azokat, akik autizmussal élnek. A vasárnapi világnap alkalmából nyilatkozott a Ripostnak Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke.

Szövetségünknek rendkívül fontos, hogy olyan feladatot lásson el, amely rendszerszinten javulást eredményez az autista gyermekek, felnőttek és családjaik életében

– mondta Kővári Edit. Különféle szolgáltatásokban is megjelenik az igény arra, hogy az autizmussal élők információkat kapjanak mindennapi tevékenységeikkel, a bevásárlással vagy éppen a személyi igazolvány elkészítésével kapcsolatban.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy a kormányzattal közösen kezdhettünk el dolgozni. Azt tapasztaltuk, hogy az egészségügyi szolgáltatások, az oktatás, az utazás, az ügyintézés és minden más életterület akkor válhat akadálymentessé autista társaink számára, ha a szolgáltatásokban dolgozók megfelelő ismerettel rendelkeznek és kellő segítséget kapnak az autizmusban érintett társainkkal való együttműködéshez – emelte ki Kővári Edit.

Kővári Edit fontosnak tartja, hogy hiteles információkat kapjanak azok, akiknek dolga van az autizmussal Fotó: Mohai Balázs / MTI

Mint mondta, az egyik stratégiai célkitűzésük az volt, hogy legyen ebben tudatosság Magyarországon, vagyis azok, akiknek dolga van az autizmussal, találjanak megfelelő, hiteles információkat.

Azt gondoltuk, hogy egy olyan weboldal létrehozására van szükség, amely segíti a tájékoztatást és nem mellesleg megbízható tartalmat is kínál egy helyen

– mondta el. A szervezet munkatársai egy szakértői csapattal karöltve

egy év alatt fejlesztették ki azt a weboldalt, amelyet április 2-án, az autizmus világnapján mutatnak be szélesebb körben is.

– Ez a weboldal innovatív módon megbízható információkhoz juttat. Címkék és keresőszavak alapján is lehet böngészni, ám az oldal tartalmakat is ajánl. A másik újdonság, hogy rá lehet találni egyebek mellett könyvekre, szolgáltatásokra, sőt szülői szervezetekre is – emelte ki Kővári Edit. Sőt az oldal egy úgynevezett „pipálós” kérdéssorral azoknak is segít, akik úgy érzik, hogy esetleg náluk vagy hozzátartozójuknál fennállhat az autizmus gyanúja.

– Az oldalunk sosem lesz végleges, mert látjuk, hogy a felhasználók mire keresnek rá, ezért folyamatosan fejleszteni fogjuk a tartalmat – mondta Kővári Edit, aki egy másik fontos lépésről is beszámolt:

A kormányablakokban a Miniszterelnökséggel együttműködve kidolgoztunk egy olyan információs táblát, amely segít az ügyintézésben.

Nyitrai Zsolt: a kormányzat segíti a fogyatékkal élőket Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda/Nemes Róbert

Nyitrai Zsolt is jól emlékszik az Esőemberre Tom Cruise és Dustin Hoffman főszereplésével. A miniszterelnök főtanácsadója szerint az autizmussal érintettek esetében különösen fontos a „semmit róluk, nélkülük” elv érvényesítése, éppen ezért minden, őket érintő döntés előtt kikérik a véleményüket, meghallgatják szempontjaikat.

– A kormányzat szoros kapcsolatban áll az Autisták Országos Szövetségével, legutóbb tíz napja egyeztettünk – mondta el a Ripostnak Nyitrai Zsolt.

– Az elmúlt 12 évben partneri viszonyt ápoltunk a fogyatékkal élők szervezeteivel, támogatásuk több mint háromszorosára nőtt azóta. Sok szakember és civil érdekképviselet bevonásával készül az új országos autizmus stratégia, ami meghatározza és összehangolja, kinek milyen feladatai vannak abban, hogy az autizmussal érintett embertársaink életét megkönnyítsük. Ebben a kormányzat partner és aktívan részt vesz – húzta alá a miniszterelnök főtanácsadója. – A szövetség jelzi azokat a célokat és nehézségeket, ami a sajátos élethelyzetükből fakad, például azt, hogy több nagyvárosban szeretnének az autista személyek számára ellátást nyújtó nappali intézményt. Ehhez és más, az autizmusban érintett családok életének megkönnyítését célzó terveikhez mind a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mind a Belügyminisztérium támogatást nyújt.

