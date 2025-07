Hoppá! Vitányi Judit és Brockhauser Barbara együtt nyaralnak

A Mokka csütörtöki adásában végre elárulták, milyen mély barátság szövődött közöttük – és hogy többször is közösen vakációztak.

Most először beszélünk erről – kezdte izgatottan Vitányi Judit, majd Barbara hozzátette: „2019 év végén egymás mellé ültettek a newsroom-ban, és elkezdtünk beszélgetni.”

Első nagy kalandjuk Szantorini volt, amely annyira jól sikerült, hogy azóta is sorra járják a világot. „Bevált, amin pont utána gondolkodtam, hogy rosszul is sikerülhetett volna” – vallotta be Judit. Az emlékeket Barbara profi fotói őrzik, aki több mint tíz éve fotózik. „Már finomodott annyit a technikám, hogy én is elégedett vagyok az eredménnyel” – árulta el a meteorológus.

A páros inkább a különleges helyszínekre és szállodai hangulatra bukik, mintsem a gasztronómiára. „A stúdiós fotózást túl sterilnek tartom, inkább a külső helyszíneket szeretem” – hangsúlyozta a Mokkában Barbara, aki a szervezés zsenije is egyben.