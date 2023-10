HETI TOP 5: Hét év éberkóma után elhunyt Sári, egy pincében találták meg Pindroch Csaba sógorának holttestét

Balkovics Sárit hét évvel ezelőtt gázolta el egy autós, miközben az akkor negyedikes gimnazista lány a zebrán akart átkelni. Sári az elmúlt hét évet éber kómában töltötte, ám nemrégiben végleg elaludt, vagy ahogyan édesanyja fogalmaz, Sári végre átért azon a zebrán. Ókovács Szilveszter a Magyar Állami Opera főigazgatója megható posztjában mesélt a drámai részletekről.

Otthon ápolták a szülők, leírhatatlan fájdalommal és lehetetlen erővel még akkor is, ha voltak pillanatok, amikor ők, a földöntúli ragaszkodású emberek is megrogytak a tehertől.

Családja kétségbeesve kereste a mentősként dolgozó Rajecki Sándort, Pindroch Csaba sógorát, aki október 24-én tűnt el kőbányai otthonából. A hozzátartozók a végsőkig reménykedtek benne, hogy Sándor egyszer csak belép az ajtón. A rendőrség és az eltűntkereső kutatócsoportok is nagy erőkkel kereste az eltűnt családapát, holttestét végül egy pincében találták meg napokkal később.

Sujbert Melánia egy kocsiból kirepülve vesztette életét márciusban. Édesanyja azóta is lánya igazáért harcol. Március 18-án a 30 éves K. Kristóf részegen ült a volán mögé, majd egy kanyarban kisodródott és autójával fának csapódott. Ő és az anyósülésen utazó barátja, H. László megúszták a balesetet, azonban a hátul ülő 24 éves Sujbert Melánia nem: a fiatal nő súlyosan megsérült, haldoklott az Ősi és Várpalota között történt baleset után. Azonban a két férfi borzalmas dolgot tett: sem a segítségükre megálló autósoknak, sem pedig a később kiérkező rendőröknek nem vallották be, hogy egy harmadik személy is utazott a kocsiban, a lányt mindenki előtt letagadták, mire pedig megtalálták, és a segítség is odaért, Melánián már nem lehetett segíteni.

Azt, hogy hova repült, nem tudjuk. Viszont a kislányom kabátját kikértem, hogy emlékül hadd vihessem el, hiszen az volt a kedvence. Amikor megnéztem, akkor vettem észre, hogy ott van rajta a keréknyom, méghozzá olyan erősen, hogy még az abroncs száma is kivehető

– mondta könnyes szemmel az édesanya.

Borzalmas baleset történt a Sárosdot és Seregélyest összekötő 38-as úton, amikor - eddig ismeretlen okokból - az oldalára borult és az árokba csapódott egy busz, a fedélzetén 50 emberrel. Egy ember a helyszínen életét vesztette a balesetben.

A busz eleje teljesen össze volt roncsolódva, mintha orral előre esett volna be az árokba, így a sofőr valószínűleg azonnal meghalt. Első ránézésre azt hittem, hogy aki elöl ült, az sem élte túl ezt az egészet. Nagyon remélem, hogy a súlyos sérült felgyógyul

- mondta egy helybeli, aki látta a roncsot, már az árokból kiemelve.

A felismerhetetlenségig összetört két autó Hőgyész közelében. A tűzoltóknak az egyik autóból feszítővágóval kellett kimenteniük az egyik sofőrt, akit végül mentőhelikopter szállított kórházba.