„Megkérdeztem a feleségemet: feltehetek pár Halloween-dekorációt?” – Ez lett a vége

Időt, pénzt és energiát sem kímélt a szakember, Tom BetGeorge, aki az amerikai Magical Lights Show nevű, látványdekorációra szakosodott cég alapító-vezérigazgatójaként idén is különleges produkcióval várja a Halloweent. A Kalifornia állambeli Lindenben élő férfi a családi házukat dobta fel „egy kicsit”. A végeredmény finoman szólva is igen messze áll a klasszikus töklámpások világától, igaz, ijesztő formák, fény és tűz itt is megtalálhatóak.

Hol van már a klasszikus töklámpás?! (Fotó: Pexels/Toni Cuenca – Képünk illusztráció)

„Megkérdeztem a feleségemet: feltehetek pár Halloween-dekorációt?”

– írta Facebook-oldalára Tom BetGeorge, majd rövid ízelítőt adott abból, mire is gondolt pontosan.

Bár a szakember nem részletezte, hogy negyedmagával mennyi idő alatt alkották meg a három zúzós dalra (Asking Alexandria: When The Light Come On, Foo Fighters: Everlong, System of A Down: Toxicity) épült, közel negyedórás tűz-fény show-t, s arra sem tért ki, hogy mindez mennyi pénzbe került, a YouTube-ra kikerült végeredmény magáért beszél. Akárcsak a két hét alatt elért közel egymilliós nézőszám. S hol van még a Halloween!

Íme Tom BetGeorge 2023-as teljes Halloween-i fény-tűz showja: