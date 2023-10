Szeles, de csapadékmentes idővel indul a hétvége

Napos, gomolyfelhős idővel kezdődik meg a hétvége. Pénteken élénk lehet az északnyugati szél, azonban csapadékot nem hoz magával a légmozgás. 22-23 Celsius fokos maximumokra kell számítani, ennél melegebb idő maximum szombaton és vasárnap lehet, de az elmúlt időszakban tapasztalt nyárias idő már nem fog visszatérni - számot be róla a Köpönyeg.hu.

Gomolyfelhős, csapadékmentes idő lesz pénteken /Fotó: @Pexels

Szombaton felhős lesz az ég, de emellett több órás napsütés is vár ránk. Eső továbbra sem fordul elő. Az időjárás néhány fokot melegedik, és akár 21-26 Celsius fokot is mérhetünk.

Vasárnap még több lesz a felhő, délutántól pedig már gomolyfelhős lesz az ég. Megérkezik a csapadék is, főleg északkeleten akár záporok is megjelenhetnek elszórtan. Az hőmérséklet ezen a napon lesz a legmagasabb, elérheti akár a 27 Celsius fokot is a nappali maximum.