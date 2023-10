Nem erről volt szó: 10 vármegyére adtak ki riasztást, csúnyán elromlik az idő

Csúnya fordulat áll be az időjárásban a hétvégére, egyes helyeken szó szerint is jöhet a hideg zuhany! Az előzetes jelentésekkel ellentétben ugyanis elmarad a vasárnapi indián nyár: jöhet az esernyő és a réteges öltözet. A korábban a hét utolsó napjára jósolt maximum 27 fok helyett örülhetünk, ha 21 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála! Vagyis vasárnapra beköszönt az igazi ősz: és az előzetes prognózisokkal ellentétben bizony csapadék is lehet... Sőt az erős széllökések miatt 10 vármegyére elsőfok riasztást adtak ki!

Fotó: Pexels/Andrea Piacquadio (Képünk illusztráció)

Az Országos Meteorológiai szolgálat az alábbi térképen citromsárgával látható 10 vármegye kapcsán a következő szöveget írta az elsőfokú riasztás kapcsán:

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Fotó: MET.hu

Lássuk, mit ír a következő napokra a Köpönyeg.hu meteorológiai portál!

Szombaton észak felől egyre gyakrabban növekszik meg a felhőzet, ráadásul északkeleten előfordulhat zápor is. 24 fok köré melegszik átmenetileg a levegő. A nyugati szél egyre inkább megerősödik.

Vasárnap reggelig az erősen felhős égből elszórtan zápor előfordulhat, majd a sokfelé megerősödő északnyugati szél hatására csökken a felhőzet. Maximum 21 fok várható.

Hétfőn a sok napsütés délután felhős égbolt váltja fel, de csapadékra nincs kilátás. Reggelre 2-7 fok közé csökken a hőmérséklet, tehát akár több helyen is lehet talajmenti fagy. Délután 15-20 fok ígérkezik.

Úgy tűnik, megérkezett az igazi ősz. Aki szabadtéri programot tervez, az maximum a szombati nappal számolhat. Azzal is csak óvatosan, ugyanis aznap érkezik majd a hidegfront.