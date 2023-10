Tényleg betilthatják az energiaitalokat a 18 éven aluliak számára? Megszólaltak a szakértők

Néhány napja bombaként robbant a hír, hogy a kormánypárt javaslatot tett rá, hogy a 18 éven aluli fiatalok számára betiltanák az energiaitalok fogyasztását, az egészségükre gyakorolt negatív hatások miatt. A bejelentést sokan örömmel fogadták, azonban a Magyar Energiaital Szövetség rávilágított egy másik nézőpontra a téma kapcsán. Ez pedig nem más, mint hogy vannak más koffeintartalmú italok is, amelyek fogyasztása sokszorosa az energiaitalokénál, mégsem szabályozzák őket, sőt még inkább üdvözlik is ezeket.

Az energiaitalokat betiltanák a 18 éven aluliak számára /Fotó: Shutterstock

Korábban már lapunk is beszámolt a nagy kóla - energiaital háborúról, amelynek alap konfliktusa egyszerű. Miközben az energiaitalok ellen szinte boszorkányüldözés folyik, addig a kóla negatív hatásai valahol sokkal halkabban jelennek meg. Pedig mindkét termékben nagy mennyiségű cukor, és koffein van, illetve mindkettő termék népszerű a fiatalok körében. Az Országos Energiaital Szövetség a mostani javaslat kapcsán is ezt hozta fel példának, szerintük az energiaital betiltása esetén a kólát és a kávét is be kellene tiltani, mivel azok is hasonló koffeintartalmúak. A szövetség szerint a legfontosabb a fiatalok tájékoztatása - nyilatkozta a Tények stábjának Csibi Sándor a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára.

A koffeinfogyasztást semmilyen formában nem ajánljuk a fiatalok számára, sem energiaital, sem kávé, sem kóla formájában. Mert a koffein élettani hatása, legyen az bármiben, ugyanaz. A gyermekeknek nem a koffein, hanem a pihentető alvás kell, hogy biztosítsa a szükséges energiát

- nyilatkozta a főtitkár. A műsor felkeresett egy obezitológust is, hogy ki kérjék a véleményét a témában.

Ha figyelembe vesszük, hogy energiaitalok esetén, hogy egy átlagos doboz tartalma, olyan 70 milligramm/80 milligramm koffein körül van. Ezáltal könnyű kiszámolni, hogy 4-5 doboz ilyen jellegű ital még nem haladja meg a biztonságosság határát

- árulta el Dr. Tóth Tamás obezitológus a csatornának.

Abban azonban a szakember és a szövetség is egyetértett, hogy a legfontosabb a gyermekek tájékoztatása kéne, hogy legyen. Szeretnék, hogy az iskolákban is beszéljenek az élettani hatásairól, például a koffein túladagolás szívelégtelenséget, magas vérnyomást is okozhat.

