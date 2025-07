Csodás helyről jelentkezett Horváth Tomi

Horváth Tomi és gyönyörű felesége ezúttal Egyiptom egyik legnépszerűbb üdülőhelyéről, Hurghadából jelentkeztek be – méghozzá egy álomszép luxusszállodából, a medence mellől. A poszthoz Tomi csak ennyit írt: „Hello Hurghada! Irány a Vörös-tenger!” – a kép azonban magáért beszél.

A pár idilli környezetben, a pálmafák árnyékában élvezi a napsütést és a megérdemelt pihenést. A rajongók azonnal ellepték a bejegyzést kedves kommentekkel, nem győzték dicsérni őket:

„Jó pihenést nektek, csodásak vagytok!!” – írta egyik követőjük, míg egy másik így fogalmazott: „Jó pihit nektek, bro!”

A sztárpárt láthatóan imádják a követőik – nemcsak a helyszín, hanem a közöttük lévő harmónia is sokak szívét megmelengette. A közös képeiken sugárzik a szeretet és az összhang, amit a kommentelők rendre ki is emelnek.

Nem ez az első alkalom, hogy Tomiék utazása ekkora figyelmet kap a közösségi médiában, és valószínűleg nem is az utolsó – a követők már most izgatottan várják a következő fotót a Vörös-tenger partjáról. Egy biztos: ők ketten bárhol is járnak, mindig magukkal viszik a jókedvet és a stílust!