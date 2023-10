100 évnyi mesés kaland: kihagyhatatlan koncertélmény a Disney rajongóknak

A koncerten mindenki által jól ismert Disney mese- és filmjelenetek elevenednek meg a Hollywood Sound Orchestra és sztárszólisták előadásában. A Disney produkció megbízásából Tripolszky Anna került kiválasztásra az est háziasszonyaként. A színpadon énekesként Mahó Andreával és Kocsis Dénessel is találkozhat majd a közönség.

Fotó: Disney100

Mahó Andrea roppant sokoldalú és kiváló művész, aki számos főszerepet játszott és elnyerte a színház világának és a közönség elismeréseit. Musical és operett szerepekben egyaránt brillírozott, mint például: Cosette a "Les Miserables"-ben, Maria a "West Side Story"-ban, Christine a "Phantom of the Opera"-ban, Kim a "Miss Saigon"-ban és Mary a "Mary Poppins"-ban. Pályafutása során számos díjat kapott, köztük a "Legjobb Musical Énekesnő", Emerton, -Artisjus díjat és a rangos "Jászai Mari Állami Díjat”, mint a Színházművészet Kiemelkedő Művésze. Andrea több szólóalbumot is kiadott, mint pl: "Más lesz a holnap," "Jó reggel napfény" és "Mit tehetnék érted”. Előadásai igazi örömforrások, az igazi élmények a közönség számára, idén a Disney 100 koncertje lesz az év egyik csúcspontja számára.

Kocsis Dénes, elismert magyar énekes és színész, pályafutása során számos meghatározó szerepet vállalt a zenés színház világában. Elismert előadóként olyan produkciókban tűnt fel, mint a "Rómeó és Júlia", "Puskás musical", "West Side Story", "Maga lesz a férjem" és "Elisabeth". Az Operettszínházban olyan ikonikus főszerepeket alakított, mint például az "István a Király" ,”Miss Saigon”, "Notre dame-i toronyőr”. Színészként és énekesként is rendkívül sokoldalú, gyakran kölcsönzi hangját felnőtt és rajzfilm karaktereknek. Kivételes tehetségét több elismerő díj is alátámasztja. Közéjük tartozik a Honthy-díj, amit a férfi színészek kategóriájában kapott, valamint az Operettszínház Évad Musical-színésze elismerése. A további elismerések között szerepel az Operettszínház Marsallbot díja, és sikeres részvétel a Lévai Szilveszter Nemzetközi Musical Énekversenyen. Karizmatikus előadóként és elismert színészként, továbbra is lenyűgözi a közönséget, és hozzájárul a magyar szórakoztatóipar sikeréhez.

A Papp László Budapest Sportaréna 2023. október 15-én, este 19:30-kor várja a közönséget egy felejthetetlen mesés zenei utazásra, ahol a Disney világába csöppenhetünk.

A koncerten mindenki által jól ismert Disney mese- és filmjelenetek elevenednek meg a Hollywood Sound Orchestra és sztárszólisták előadásában. A Disney produkció megbízásából Tripolszky Anna került kiválasztásra az est háziasszonyaként.

Jegyek itt kaphatóak.