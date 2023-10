A magyar kormány katonai missziót indít Csádba

A migráció megfékezéséért és a humanitárius segítségnyújtás érdekében katonai missziót indít a kormány Csádba - jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

A miniszter szavai szerint a veszélyek korát éljük. "Immáron a második komoly fegyveres konfliktus zajlik, és millió szám özönlenek migránsok Európába Afrikából, a Közel-Keletről és Afganisztánból" - hangsúlyozta, kiemelve: a bevándorlással együtt a terrorizmus is fenyegeti Európát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: az afrikai migráció megfékezésében kulcsfontosságú szerepe van az Afrika közepén elhelyezkedő Száhel-övezetben fekvő Csádnak.

Úgy folytatta: az övezetben az utóbbi hetek-hónapok folyamán növekedett a terrorista szervezetek tevékenysége, a régió egyetlen stabilan maradt állama Csád, amely rengeteg menekültet fog fel más afrikai országokból.

"Amennyiben Csád is instabillá válik, akkor olyan migrációs gátszakadásnak lehetünk tanúi, amely akár további százmilliókat indíthat útnak Európa felé" - emelte ki.

A tárcavezető rögzítette: a magyar kormány azon dolgozik, hogy a segítséget oda vigye, ahol arra szükség van, "nem a bajt kell idehozni."

"Magyarország kezdettől a migráció megfékezéséért és a határok védelméért emelte fel a szavát Brüsszelben" - jelentette ki, majd hozzátette: ennek ellenére nyolc éve semmi nem történik, a migrációs útvonalakon továbbra is özönlenek a bevándorlók.

"Egyre nagyobb a baj. Így tehát segítenünk kell" - húzta alá a miniszter.

A tervezett katonai szerepvállalásról kifejtette: Magyarország komplex támogatási csomagot ajánl fel Csádnak, amelynek humanitárius segítségnyújtás, orvosi misszió, valamint mezőgazdasági fejlesztések támogatása is részét képezi.

A tárcavezető rögzítette: a csádi elnök meghívására kezdeményezett misszió célja, hogy segítse a migráció megállítását, a terrorizmus elleni küzdelmet, valamint a helyi fejlesztések biztonságos működését. Mindezzel pedig erősítse Magyarország és Európa biztonságát - magyarázta.

Kitért arra is, hogy Csádban amerikai és francia erők is jelen vannak, de a magyar misszió "önálló szerepvállalás" lesz.

A miniszter közölte: a 2024-re tervezett misszióról szóló országgyűlési határozati javaslatot a jövő hét elején fogják benyújtani. Hozzátette: ha az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor megkezdődik a legalább 200 fős állomány célzott felkészítése.

Csádban már nyújt humanitárius, egészségügyi és orvosi segítséget a Hungary Helps program orvoscsoportja - hangzott el az M1 aktuális csatornán.

A Hungary Helps program csádi akciója a Száhel-övezet egyik utolsó stabil államának nyújt segítséget, ahová az utóbbi időben több százezer menedékkérő érkezett.

Zelei Péter, a Hungary Helps helyi képviselője az M1-nek elmondta, a 18 millió lakosú ország harmada szorul ellátásra, a helyzetet súlyosbítja, hogy víz- és élelmiszerhiány van.

Azért van itt jelen a Hungary Helps program, hogy csádi partnereivel, illetve magyar civil partnerein keresztül segítséget nyújtson a kormányzatnak, a helyi szereplőknek abban, hogy valamilyen módon csökkentsük és enyhítsük a menekültáradat következményeit, ami az ország biztonságára is hatással van - mondta Zelei Péter.

Lakatos Botond, az orvosmisszió képviselője arról beszélt:

az egészségügyi helyzet annyira tragikus, hogy a három dolláros malária elleni védőoltás is nagy hiány az afrikai országban, Csádban ezért sokan fertőzések és kiszáradás miatt kerülnek életveszélybe. A Hungary Helps keretében az afrikai országban jelenleg egy összesen 23 fős humanitárius csapat van jelen, akik között egészségügyi, agrár- és menekültügyi szakemberek is vannak és akikhez később további orvosok csatlakoznak.

- mondta el.

Az infektológus hozzátette: eddig két menekülttábort látogattak meg, az egyikben tízezer, elsősorban kameruni és szudáni menekült kapott ellátást. A táborok lakói 90 százalékban nők és gyerekek, az ezzel összefüggő problémák jelentik a legnagyobb kihívást.

A műsorban elhangzott: az afrikai országba a Hungary Helps orvosmissziója mellett humanitárius, agrár- és vízügyi szakemberek is érkeznek, hogy hosszú távú segítséget nyújtsanak a helyieknek.

A Száhel-övezet 11 afrikai országon halad át, gyakran "éhségövnek" is nevezik ezt a régiót. A magyar kormány nemrég jelentette be, hogy fokozza jelenlétét a Száhel-övezetben, elsősorban Csádban. A segítségnyújtás az Európába irányuló migrációt is mérsékelheti.

Az ország harmada víz- és élelemhiányban szenved, és amennyiben instabillá válik az ottani helyzet, migrációs gátszakadás tanúi lehetünk. Egyre nagyobb a baj, ezért segítenünk kell – szögezte le a honvédelmi miniszter, kiemelve, hogy ez Európa és a magyar kormány érdeke is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a segítséget viszik oda, nem a bajt hozzák ide, amikor egy komplex támogatási csomagot ajánlanak fel Csádnak. Ez egy olyan humanitáriánus csomag, amely a Hungary Helps programban orvosokat és agrársegélyt nyújt az afrikai országnak – részletezte a miniszter. Hozzáfűzte, hogy jövő tavaszra tervezik a katonai missziót, amelyben a helyi katonai erőkkel fognak együttműködni a terrorizmus ellen, ezzel erősítve Magyarország és egész Európa biztonságát.

A tárcavezető kitért arra is, hogy jelen vannak amerikai és francia katonai erők a térségben, de ez egy másik misszió lesz, amelyet önállóan hajtanak végre. Beszélt arról is, hogy jövő héten az Országgyűlés elé terjesztik a határozati javaslatot, amelynek elfogadása esetén megkezdődik a felkészülés. A misszióban legalább kétszáz fő fog részt venni – tájékoztatott a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a csádi misszióról nyilatkozott a Hír TV-nek is. A miniszter elmondta, hogy Csád fővárosában, N’Djamenában nyit humanitárius és fejlesztési központot a magyar kormány. Tájékoztatása szerint a magyar katonák a terrorizmussal folyamatos konfliktusban álló csádi haderőt fogják megtámogatni.