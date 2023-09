„Egy angyallal több van odafönt” – tízezrek gyászolják Zsófit, akit 19 évesen ragadott el a rák

Juhos Zsófiánál tavaly áprilisban diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot. A miskolci lány akkor eldöntötte: nem engedi, hogy betegsége határozza meg az életét. TikTok-videókon keresztül mutatta be a rákot, a kemoterápiát és tízezreknek adott erőt azzal, hogy a végsőkig küzdött. A 19 éves Zsófi végül július 18-án hunyt el családja körében, hatalmas űrt hagyva maga után.

Zsófi kitartásáról vált híressé a TikTok-on Fotó: Beküldött fotó

Elfogytak a szavak...

Zsófit 13 ezren követték TikTokon, videóit pedig közel százezren nézték, amikben folyamatosan tudósított hasnyálmirigyrákjáról és az ezzel járó kezelésekről. A 19 éves lány hihetetlen pozitivitással és őszinteséggel beszélt a betegségéről, ezzel ezreknek adva erőt. A követőket július 26-án tájékoztatták a szülők egy videóban, hogy Zsófi a hosszan tartó harc után elhunyt, mely mindenkit megrendített.

Követtem Zsófit, megdöbbenve láttam egy videót a TikTokon, hogy Zsófi már nincs. Nyugodj békében

– írták a róla szóló cikk alá. Mint kiderült, több olvasónk is követte Zsófit a közösségi médiában. Volt a kommentelők között, aki személyesen is ismerte Zsófit, sőt, egy hetet együtt is nyaralt vele.

– Örülök, hogy azt az egy hetet veled tölthettem egy csodálatos nyár keretében, nyugodj békében Zsófi. Őszinte részvétem a családnak, a ti gyászotok, a mi gyászunk is – fogalmaz a távoli ismerős.

Példaértékű a története. Most néztem meg a videót. Egy végtelenül okos és hihetetlen pozitívumot sugárzó személyiség volt

– írják az olvasók.

Zsófi halálának híre minden követőt megrendített Fotó: Beküldött fotó

Követői egy emberként gyászolják Zsófit

– Ismertem őt TikTokról. Ő tényleg egy csupa szív lány volt – fogalmaz az egyik követő.

Nagyon drukkoltam Zsófinak, a TikTokon követtem. Jó utat Neked Zsófika. A szülőknek és a családnak erőt és megnyugvást kívánok

– Nagyon sajnálom, én is követtem és néztem a videóit! Egy igazi hős vagy! Legyen csendes pihenésed – írta egy másik követő a cikkhez.

Nagyon szerettem a videóit, igazi példakép volt és az is marad. Nyugodj békében "kicsi lány". Hiányozni fogsz

– szól a következő komment. Volt olvasó, aki egyenesen a szülőknek üzent:

– A lányuk rendkívüli ember és személyiség volt. Intelligens, okos, rendkívüli módon kezelte a betegséget, amiből tudta, hogy nincs kiút és hogy mi fog rá várni. Édes kicsi lány, nyugodj békében – írja az egyik hozzászóló, de közel ezer ember fejezte ki részvétét a család felé Zsófi elvesztése miatt, mely jól mutatja, hogy a szülőket ért veszteségben tömegek osztoznak, Zsófi pedig egy különleges személy volt, aki ezrekre volt nagy hatással életében.