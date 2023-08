"Amikor meghallod azt, hogy rák, úgy érzed, itt a világ vége" – gyilkos kórral kell megküzdenie a tündéri ötévesnek

Teljesen lesújtotta a családot az, amikor megtudták, hogy ötéves, addig makkegészségesnek hitt fiuknak rákja van. A diagnózisra egy véletlen incidens után derült fény. A kis Reid Scanlon a parkban sétált, amikor elesett, majd ezután gyomorfájdalomra kezdett el panaszkodni. A szülei bevitték a balesetire, ahol azt mondták nekik, talán a gyermek lépével lehet a probléma. Később egy gyermekkórházban vizsgálták meg a csöppséget, ahol végül a szülők megkapták a szörnyű diagnózist: a walesi kisfiúnak grapefruit nagyságú Wilms-daganat (vagy más néven nephroblasztóma) van a bal veséjében. Ráadásul később kiderült, hogy a jobb veséjében is található néhány kisebb daganat.

Egy esés után derült fény a tündéri ötéves kisfiú betegségére Fotó: GoFundMe

A Wilms-daganat egy ritka veserák, amely elsősorban gyermekeket érint. A betegség többnyire 3 és 4 év kor között fordul elő, 5 év felettieknél már ritkábban jelentkezik. Tünetei közt leggyakoribb a hasi fájdalom, duzzanat, de előfordulhat még láz és véres vizelet is.

Reid jelenleg hathetes kemoterápián vesz részt, amivel a daganatot csökkentik addig, amíg műthetővé nem válik a veséje. Édesanyja, Alison elmondása szerint a kisfiúnál valószínűleg genetikai okokból alakult ki a betegség, és hogy korábban semmi jelét nem látták rajta, hogy bármi baja lenne.

Nagyon fitt és egészséges kisfiúnak tűnt. Imádott játszani és a szabadban lenni

– mondta el a fiúról az édesanyja. Hozzátette, hogy bár a kapott eredmények nagyon felzaklatták a családjukat, igyekeznek erősek maradni.

– Amikor meghallod azt a szót, hogy "rák", úgy érzed, itt a világ vége. Mi is nagyon aggódtunk, és aggódunk jelenleg is. De a tanácsadó azt mondta, hogy Reid számára elérhető a kezelés, és reméljük, hogy használni is fog – mondta el Alison a Mirror beszámolója szerint.