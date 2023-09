„Kaptam esélyt, hogy lássam felnőni a gyerekeimet" - összefogtak az emberek a súlyos beteg Krisztiánért

Krisztiánnál két éve állapítottak meg nagyon súlyos alvási apnoét és magasvérnyomást. A betegség azzal jár, hogy a négygyermekes édesapa alvás közben fulladni kezd és oxigénhiányos állapot lép fel nála, amit egy alvássegítő, apnoe géppel lehet kezelni. Ha nincs ez a gép, akkor viszont a beteg akár meg is fulladhat álmában. Krisztián minden lehetséges úton próbálta kezelni betegségét, több műtéten is átesett, de állapota még mindig súlyos volt. Alvását egy kölcsönbe kapott alvássegítő gép segítette, a legutóbbi vizsgálaton azonban kiderült, hogy ez a gép már nem megfelelő a betegség kezelésére, egy új azonban 130 ezer forintba kerül még recepttel együtt is.

A gép nélkül egy alvási apnoe-ben szenvedő akár meg is fulladhat. (A kép illusztráció!) Fotó: Prostock-studio

„Mindent eladtunk, amit lehetett"

Krisztián feleségével négy gyermeket nevel, de a legnagyobb már kirepült otthonról. A három kisebbnek azonban igyekeznek mindent megadni, van óvodás és iskolás is köztük, így az az első, hogy ők ne szenvedjenek hiányt semmiből. Az édesapa azonban hónapokra kiesett a munkából egy sérülés miatt, így egy keresetből próbálják fenntartani a családot. Mindemellett az új alvássegítő gép ára már megugorhatatlannak tűnt a családnak, amit nem tudtak volna honnan előteremteni.

Mindent, amit lehetett eladtunk már, például az autónkat is, ezután pedig jött a gép, melynek az árát sehogy sem tudtuk összegyűjteni

– Talán valakinek ez nem sok pénz, de számunkra a gyerekek mellett ez nagyon soknak tűnt. Nem szeretek segítséget kérni így nagyon őrlődtem, de végső elkeseredésemben végül szóltam egy ismerősömnek, aki sokat jótékonykodik, hátha tudna nekünk is segíteni egy gyűjtéssel – nyilatkozta Krisztián a Borsnak, aki régi ismerősét és bizalmasát, D. Tóth Norbertet kereste fel segítségért. Norbert azonnal a segítségére sietett és közzé tett a Facebookon egy posztot Krisztián megsegítésére. A csoda pedig meg is történt: bő egy nap alatt összegyűlt a pénz a gépre, amivel kedd este már aludni is tudott Krisztián.

Krisztián már meg is vette a gépet és kiváltotta szükséges gyógyszereit. Fotó: Olvasói fotó

„Van apának levegője"

Krisztián nem hitt a szemének, amikor a poszt hatására megjelent az összeg a számláján. A gyűjtésnek köszönhetően az édesapa meg tudta venni a gépet, a hozzávaló maszkkal, sőt még a gyógyszereit is ki tudta váltani.

Amikor felfogtam, hogy megvan a gép és azzal aludhatok megkönnyeztem én és a gyerekek is, ahogy látták, hogy van apának levegője. Nem lehet szavakban elmondani ilyenkor mit érez az ember. Mint amikor egy kisgyerek kap egy autót, amire vágyott és látod a szemében a boldogságot, a csillogást. Még mindig a hatása alatt vagyok

– mesélte a Borsnak örömét az édesapa, aki viccesen megjegyezte, hogy talán gyerekes, de este megsimogatja a gépet örömében, hogy milyen jó, hogy itt van neki. Krisztián kedd este aludt először az új géppel, reggel pedig örömmel látta, hogy a gép egy mosolygósfej piktogrammal jelezte, hogy minden rendben volt a levegővételével éjjel. A gép nélkül azonban bármikor megfulladhatott volna alvás közben.

Kaptam egy esélyt, hogy lássam felnőni a gyerekeimet, hogy mehessek velük még játszótérre és élhessek még

– hangsúlyozta a családapa boldogan, akinek végre van elég levegője, hála a segítőknek.