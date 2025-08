Schumacherről beszélt a Hungaroringen a hollywoodi sztár

Anthony Mackie is feltűnt a Hungaroringen, azonban most nem Amerika kapitány szerepében tündökölt: a színész ezúttal Forma-1-es rajongóként érkezett a mogyoródi pályára.

Anthony Mackie, a Hungaroring sztárvendége Fotó: Szabolcs László

Anthony Mackie hetek óta Budapesten forgat a 12/12/12 sorozatban kapott szerepet. Az amerikai sztár harmadik alkalommal jár a magyar fővárosban és Forma-1-es versenyen sem először mutatkozott.

Többször voltam már itt Forma-1-es futamon, csak akkor még nem voltam híres

– viccelődött Anthony Mackie, aki végig kedélyesen beszélgetett a magyar újságírókkal és szívesen fotózkodott a rajongókkal is.

"Amikor másodszor jártam itt 2019-ben, akkor már többen felismertek, most pedig itt vagyok Amerika kapitányként. Ez az egyik kedvenc pályám, mert ez egy régi pálya."

A színészhez az autósportok gyerekkora óta közel állnak, a családjában nagy hagyománya van az Indy500-as versenyeknek.

A Forma-1-et Michael Schumacher és Emerson Fittipaldi miatt szerettem meg. Ők nem foglalkoztak semmivel, csak nyerni akartak. Ha kellett autókat törtek, de csak a győzelem érdekelt őket.

Anthony Mackie nem először jár a Magyar Nagydíjon Fotó: Szabolcs László

A Marvel szuperhősös filmjének, az Amerika kapitánynak a főszereplője a jelenlegi mezőnyből a Ferrari pilótájának, Charles Leclercnek szurkol, így nem csoda, hogy a szombati szabadedzést az olasz csapat boxából nézte végig.

"Leclerc mindig is nagyon szimpatikus sportember volt számomra. Vicces látni azt is, hogy most a McLaren versenyzői milyen magabiztosak, és büszkék. Nem volt ez mindig így, néhány éve például, amikor a Red Bull és a Mercedes volt erős" – mondta a színész, aki teljesen képben van az erőviszonyokat illetően.

A sztár azt is elárulta, hogy Mexikóban, Monacóban és Szaúd-Arábiában is volt F1-es futamon. A mexikói futam és az ottani hangulat különösen megragadta, de nagyon kedveli a magyar kultúrát is. Bárhol jár külföldön, szívesen ismerkedik a helyi emberekkel, kultúrával.