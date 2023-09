Az amerikaiak is retteghetnek a magyarok nyilaitól

Mónus József, lenyűgöző teljesítményt nyújtott a napokban az Amerikai Egyesült Államok sivatagjaiban rendezett tradicionális íjász világrekordlövő versenyeken. A világ egyik legrangosabb megmérettetését a World Archery és a USA Archery, a világ legnagyobb íjász szervezetei szervezték. Ahogy korábban megírtuk Józsefnek a Nevadai Smith Creek sivatagban sikerült megdönteni az addigi világrekordot tradicionális íj kategóriában, amit egy angol férfi lőtt hazájában még 2021-ben. Erre a 960,19 méteres lövésre József hihetetlen teljesítménnyel 3 méter 19 centit vert rá. De ez csak a bemelegítés volt a kiváló magyar íjásznak.

József a sivatagban Fotó: Mónus József facebook

Rommá verte Amerikát

A verseny második fordulója Utahban volt, itt a ,,fehér farkas” újabb világrekordot lőtt, ezúttal az 50# (Font) erősségű ázsiai stílus kategóriában lőtt 485,54 métert, ami a korábbi 408,52 méteres világrekordot döntötte meg. Mögötte a 2. egy amerikai versenyző lett, 390,93 méterrel. Ezek a számok jól mutatják, hogy micsoda világrengető győzelmekről van itt szó. A korábban említett céllövő íjkategória távlövő versenyszámában Nevadában lőtt 963,38 méteres új világrekordjával szemben az amerikai ellenfele csak 611,91 méteres lövéssel tudott szembeszállni.

A zászló becsületéért harcol Fotó: Mónus József facebook

Mónus József a Borsnak a következőket nyilatkozta:

Az 1000 méter – hogy bárki érezze – elmondhatatlanul nehéz távolság ezt elérni íjjal. Ez szinte meglőhetetlen. Annyi szenvedés, küzdelem vezetett az elmúlt 3 év alatt, míg elértem, hogy nyugodtan mondhatom: hiszem, kizárólag a zászlónkért, a magyar élni akarásért, a nemzeti büszkeség életben tartásáért tudtam csak meglőni ezt a távot. Ez a lövés ugyanis több volt mint én, jóval több! Minden magyar ember vágya volt ebben a lövésben. Erre mondom mindig azt. Nem vagyok templomban járó ember, de tudom, akit ott Istennek hívnak, az van, létezik és mindenki fölött áll

A személyes álmát is elérte

Mónus József hosszú évek óta kiemelkedő alakja az íjász távlövésnek. Ahogy korábban írtuk már a világ számos pontján szerzett győzelmeivel dicsőséget hazájának. Egyetlen cél azonban évek óta ott lebeg a szeme előtt. Elérni az egy kilóméteres távot. Ebben a versenyben méginkább önmaga volt a legnagyobb ellenfele, hiszen rajta kívül senki sem tudta még ezt a távolságot úgy megközelíteni, mint ő. 1000 méter egy olyan elérhetetlen célnak tűnt, ami minden világcsúcs mellett ott motoszkált József gondolataiban. Tegnap pedig ezt az egészen hihetetlen eredményt is elérte, nem is 1000 métert lőtt, hanem 1007,41-et, ami méltó koronája a mostani amerikai világverésnek. Mónus József immár nem csak a világ, hanem önmaga fölött is diadalmaskodott, ahogy ő írja, igaz hazafiként ,,a magyar zászló becsületéért”. Eljött az az idő, amikor az amerikai versenyzők is megértik az a régi nyugat európai mondást, miszerint ,,A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket”