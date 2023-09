Orbán Viktor részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr családjának

Mint arról a Bors elsők között beszámolt, hatalmas robbanás rázta meg Esztergom egyik utcáját. Információink szerint egy körözés alatt álló férfi fenyegetőzött robbantással, később pedig be is váltotta a fenyegetést, felrobbantotta magát és a családi házat, akkor, amikor már rengeteg rendőr gyűlt a helyszínre, köztük a TEK kommandósai is. Meg nem erősített információnk szerint a halálos áldozat is TEK-es. Az első hírek szerint 6-7 sérült is lehet, egyes információk szerint több TEK-es és tűzoltó is megsérült. A rendőrség hermetikusan lezárta a környéket.

Fotó: Pexels

A Fidesz-frakció megdöbbenéssel értesült a szerda este Esztergomban történt robbantásról és részvétét fejezi ki az akció közben elhunyt rendőr családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kíván - áll a nagyobbik kormánypárt MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az M1 értesülése szerint egy rendőr meghalt, többen megsérültek egy robbantásban Esztergom külterületén szerdán este, a Központi Nyomozó Főügyészség várhatóan hivatalos közleményt ad ki.

„Őszinte részvétem a szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőrtiszt családjának. A sebesülteknek jobbulást kívánok” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán.