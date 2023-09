Orbán Viktor: Novemberben átlagosan félhavi nyugdíj-kiegészítést fizetünk az időseknek! - Videó

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor. Rövid videóban tisztázta a nyugdíj-korrekció kérdését. Biztosított mindent Magyarországon élő nyugdíjast, hogy számíthat a kormány támogatására.

Fotó: facebook

- Vasárnap lesz az idősek világnapja. Tisztelettel köszöntöm a magyar nyugdíjasokat! A kormány tegnapi ülésén fontos döntést hoztunk. Még 2010-ben megállapodtunk, hogy a nemzeti kormány megőrzi a nyugdíjak értékét. Garanciát vállaltunk, nem fordulhat többé elő, az ami a Gyurcsány-korszakban történt, hogy elvettek egyhavi nyugdíjat a nyugdíjasoktól. Ezért a nyugdíjak értékét minden évben megőriztük. Ha jól ment az ország szekere, még nyugdíjprémiumot is tudtunk fizetni. Olyan országot szeretnénk, ahol együtt sírunk, együtt nevetünk. Ezt a vállalásunkat a Covid-járvány és most az ukrán háború idején is teljesíteni tudjuk - vezette be a bejelentést Orbán Viktor, majd folytatta:

- Az idei évben az infláció magasabb volt a vártnál, ezért csak úgy tudjuk megőrizni a nyugdíjak értékét, ha nyugdíj-kiegészítést fizetünk. Ezért novemberben átlagosan közel félhavi nyugdíjjal többet visz majd a postás. Pontos elszámolás, hosszú barátság. A nyugdíjasok számíthatnak ránk.