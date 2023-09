Nem kértek bocsánatot az olaszok a tévedésből bebörtönzött magyar üzletembertől

Máig nem érti Gergő, hogyan zárhatták tévedésből börtönbe Olaszországban. Ő az a férfi, akinek még 2006-ban ellopták az iratait, majd azokkal visszaélve különböző bűncselekményeket követtek el Milánó környékén. Gergő egy romantikus hétvégét tervezett a barátnőjével Rómában. Elfoglalták helyüket a szállodában, majd amikor a városnéző séta után visszatértek, már rendőrök fogadták őket a recepción. Az egyenruhások határozottan kijelentették, hogy velük kell mennie. A férfi órákkal később már egy koszos falú börtöncellában próbált magyarázatot találni a történtekre. A szabadulásra 13 napot kellett várnia.

Gergőtől bocsánatot sem kértek az olaszok Fotó: Olvasói





Összesen egy darab papír volt nálam egy hosszú, olasz szöveggel, amiből csak a nevemet ismertem fel és különböző évszámokat. Később megtudtam, hogy 2008-ban követtek el az irataimmal visszaélve bűncselekményeket. Semmivel nem tudtam magamat közös nevezőre hozni ebben az egyenletben, de még csak magyarázatot sem próbáltak adni a történésekre azok, akik letartóztattak. Az éjszaka kellős közepén bezárták mögöttem az ajtót, és máris 4-5 kemény emberrel találtam magamat egy zárkában

– mondta Gergő, aki az első éjjel képtelen volt egyetlen percet is aludni.

Az üzletember megpróbálta az írást lefordítani. Mivel olaszul nem tud, az általa ismert angol kifejezésekhez hasonló szavakat keresett a szövegben.

- Bár a körülmények leginkább egy dél-amerikai börtönre emlékeztettek, mégis az volt a legrosszabb, hogy a páromról semmit sem tudtam. Nyilván azon járt az eszem, hogy vajon a szállodában hagyták, vagy pedig ő is hasonlóan járt, mint én. A cellánk egyébként meglehetősen világos volt, még el is gondolkodtam azon, hogy a híres dalszöveg, mely szerint "a börtön ablakában, soha nem süt be a nap" nem igaz – mesélte Gergő.

A magyar vállalkozó mindehhez hozzátette: a rácsok mögött nem kapott törölközőt és tusfürdőt.

- Gyakorlatilag semmi olyan eszköz vagy tisztálkodási szer nem volt nálam, amivel az emberi méltóságomat megőrizhettem volna.

Még csak azt sem tudtam, hogy egyáltalán meddig akarnak fogva tartani, hiszen a nyári szabadságolások miatt Olaszországban lelassult az ügyintézés, így még egy tolmács sem keresett meg

– idézte fel a történteket Gergő.

Gergő 13 napig élt a rácsok között. Fotó: Pixabay.com

A férfi részlegén egyébként igen nagy volt a fluktuáció. A rabok folyamatosan jöttek-mentek. Gergőt zavarra, hogy a társaitól eltérő bánásmódban részesült.

Más fogvatartottak a bezárásuk után 2-3 nappal már telefonálhattak, nekem ugyanezt nem engedték meg, pedig egy gyermekem is van. Arról sem kaptam tájékoztatást, hogy én csinálok valamit rosszul, és nekem kellene kérvényeket benyújtanom, vagy valami másról van szó.

Azzal tisztában voltam, hogy a rabok többségét joggal csukták le, de én semmilyen bűncselekményt nem követtem el, pláne nem Olaszországban.

Gergő egyébként a börtönben több érdekes figurával, drogcsempészekkel és autótolvajokkal is találkozott, és megismerkedett egy román bűnözővel, akit Magyarországról vittek Rómába, hogy letöltse a betörés miatt kiszabott büntetését.

- A rácsok mögött folyamatos volt a kiabálás. A legtöbben olaszul vagy arabul ordítottak – árulta el az üzletember.

- Felfoghatatlan, hogy valakit két hétre úgy el lehet zárni a párjától és a gyermekétől, hogy semmilyen kommunikációt nem biztosítanak, a világ bármely táján elfogadhatatlan, pláne egy uniós országban. A lelkészek ugyan próbáltak volna segíteni, de angoltudás hiányában ők is tehetetlenek voltak – nyilatkozta az üzletember.

Miközben Gergő raboskodott, a barátnője természetesen intézkedett. Ő talált egy a magyar felesége révén magyarul is jól kommunikáló ügyvédet. Massimiliano Scaringella sikeresen tisztázta őt, vagyis bebizonyította, hogy férfi még Magyarországon bejelentette, hogy az iratait ellopták, így ő nem követhetett el velük semmilyen bűncselekményt.

Magára a tárgyalásra ismét egy adminisztrációs hiba miatt el sem engedtek. A távollétemben született meg a kedvező határozat. Azt a pillanatot sosem felejtem el, amikor az egyik foglár odajött hozzám, és közölte: szabad vagyok. Az olasz hatóságok képviselői máig nem kértek bocsánatot

– fejezte be Gergő.