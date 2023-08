Mindenét elveszítheti egy perc alatt: brutális csalás áldozatává válhat, aki most van fent a Facebookon

Alexandra a héten egy furcsa üzenetet kapott, amelyben azt állították, hogy egy Facebook-csoportban negatívan beszélnek róla és a fotóiról. Az üzenet küldője azt állította, hogy ez a csoport titkosított, és több mint 14 ezer aktív taggal rendelkezik. Állítása szerint ebben a csoportban különböző képek is találhatók Alexandráról, olyanok, amiket az emberek legfeljebb párkapcsolati partnereikkel osztanak meg – számolt be a csalásról a Ripost.

A csaló valószínűleg egy feltört profilról írta az üzenetet

Ezt követően az elkövető próbálta meggyőzni a 4 gyerekes családanyát arról, hogy neki „nem áll szándékában ártani”, valamint az elküldött linken a bejelentkezés után tudja megnézni a róla kikerült, kompromittáló fotókat a csoportban.

Szandi azonban nem dőlt be a csalónak és leszögezte, hogy semmilyen linket nem fog megnyitni. Azt üzente: ha valóban segítene szeretne a csaló, abban az esetben fotózza ki a már többször említett linkből a képeket. Ez magától értetődő módon nem történt meg, a csaló végül elköszönt.

– Gyanús volt az üzenet, rövid idő alatt éreztem, hogy ez átverés. Olyan nincsen, hogy be kell lépnem valahova, ezután pedig egyből benne is leszek a csoportban. Többször is kértem, hogy bizonyítsa fotókkal a mondandóját, de próbált kitérő válaszokat adni. Az viszont rémisztő, hogy milyen mértékben valódinak tűnt ez az egész. Szerintem a párkapcsolatban élők java küld ilyen típusú fotót a párjának, biztos vannak olyanok, akik be fognak dőlni ennek a csalásnak.

Így működik a facebookos átverés

Mi lehetett a csaló célja? A személyes adatok és fotók megszerzése, majd a profil ellopása az összes érzékeny, személyes információval De van a módszerük ellen védekezés.

Mindig győződjünk meg arról, hogy az e-mailek és üzenetek valóban a megadott feladótól érkeztek-e, mielőtt bármilyen hivatkozásra kattintana az üzenetben. Használjunk olyan szoftvert telefonjainkon és számítógépeinken, ami ellenőrzi az üzeneteket, letöltéseket és webhelyeket, mindent csak ezt követően intézzünk eszközeinken.