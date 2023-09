Ezt nem hiszed el! Óráink vannak hátra és már be is kell fűteni?

Az elmúlt hetek kellemes, sőt már a nyarat idéző időjárása után hihetetlennek tűnik, hogy mi vár ránk ezen a hétvégén. Ha valóra válik az előrejelzés, sokan fázósan kucorodnak majd a tévé elé vasárnap és minimum kiskabátban mozdulnak majd ki a lakásból.

Képünk illusztráció (Fotó: New Africa)

Pénteken még 30 fokos maximumokban bízhatunk az ország több pontján a koponyeg.hu prognózisa szerint. Szombatra azután megérkezik a durva hidegfront, amely nemcsak esőt hoz magával, hanem drasztikus lehűlést is. Ezen a napon még 22 fokban bízhatunk, ám ez is 8 fokos lehűlés egyetlen nap alatt! Vasárnap viszont már csak 16 fokot mérhetünk, ez pedig péntekhez képest 14 fokos hőmérsékletcsökkenés. Így nyilván nagyon sokan küzdenek majd olyan hidegfronti tünetekkel, mint például erős, migrénes fejfájás, vagy vérnyomással kapcsolatos problémák. Ezen kívül a szív- és érrendszeri problémákkal küzdők is nehéz napokat élhetnek át.

Bizonyára lesznek olyan fázósak, akik bekapcsolják hétvégére a fűtést, főleg ha idősekről van szó, vagy nagyon pici baba van a családban. Az előrejelzések szerint jövő hétfőtől már valamelyest normalizálódik az időjárás, hiszen hétfőre már 23 fokot ígérnek, majd 23-25 fok lesz a hőmérséklet egészen október elejéig.

Az AccuWeather előrejelzése szerint októberben először 10-e körül zuhanhat be a hőmérséklet 20 fok alá, ám egész hónapban nem lesz napközben 10 foknál kevesebb.