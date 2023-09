Esztergomi robbantás: füstgránát sem fogta vissza a kattant robbantót

Mint arról a Bors is írt, brutális robbanás rázta meg Esztergom egyik utcáját a külvárosi Búbánatvölgyben. Az ott lakó férfire ugyanis kihívták a Terrorelhárítás embereit, miután egy kora délután fenyegetődzni kezdett. Úgy tudjuk, hogy a rendőrség által is körözött férfi olyan hatalmas számlát halmozott fel, hogy a szolgáltató közölte, kikapcsolja az áramot.

A helyszínt közel 24 órára lezárták - Fotó: Bánkúti Sándor / MW

J. L. erre pöccent be, és olyan szintű tombolásba kezdett, hogy jobbnak látták kihívni a rendőrség mellé a Terrorelhárítás embereit is. A férfi azonban vélhetően elsáncolta magát a házban, ahonnan nem volt hajlandó kijönni, így túsztárgyalót küldtek harcba, hogy segítsen kihozni az épületből az egyre kattantabb férfit.

Az ámokfutó azonban nem állt kötélnek: bár hosszú órákon keresztül próbálkoztak meggyőzni, J. L. egyáltalán nem volt együttműködő, így a TEK műveleti egysége este hét körül behatolt a házba.

A házból csak egy romhalmaz maradt, a robbantó vélhetően csapdát állított a rendőröknek - Fotó: Origo

Lapunk úgy értesült, hogy a csapatok ezt megelőzően füstgránáttal is megpróbálták kihozni a házból a férfit, aki egy adott pillanatban ki is tántorgott, azonban mindenki döbbenetére ezután visszament a füstös házba, ahol vélhetően már előre készülhetett a brutális robbantásra.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint is szándékosan okozta a detonációt:

- A férfi az elsődleges adatok alapján ekkor szándékosan gázrobbanást idézett elő

- közölték. Úgy tudjuk, hogy J. L. csapdát állított, és több gázpalackot robbantott be, amiben a hozzá legközelebb álló TEK-es azonnal életét vesztette, ő pedig olyan súlyosan megsérült, hogy nem sokkal később meghalt.

Az áldozaton kívül még 11 rendőr és tűzoltó sérült meg, közülük négyen súlyosan, heten pedig könnyebben. A helyi kórházban ezután riadót fújtak, berendelték a lehető legtöbb orvost, és szabaddá tették a kórházi ágyakat is, de vittek sérültet Tatabányára és Budapestre is. Úgy tudjuk, hogy az egyik súlyos sérült életéért jelenleg is küzdenek, ő élet és halál között van.