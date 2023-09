Biztató hírek érkeztek a börgöndi repülőgép-tragédiában megégett családról

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, életveszélyes sérüléseket szenvedett egy család vasárnap, amikor Börgöndön lezuhant egy sportrepülőgép. A börgöndi repülőnapon lezuhant és kigyulladt HA-RDM lajstromjelű T-28-as Trojan kisrepülőt a neves pilóta és oktató, Rózsavölgyi Vilmos emelte a magasba, vele tartott fia, Árpád is. Azt, hogy pontosan mi vezetett a tragédiához, a rendőrség mellett a Közlekedésbiztonsági Szervezet is vizsgálja.

Egy négytagú család is megsérült Fotó: Youtube

A tragédia egy vidéki család életét is súlyosan érinti, ugyanis autójuk mellé zuhant le a repülő, amitől kocsijuk kiégett. A hirtelen felcsapó lángok elől esélye sem volt elmenekülni a Karádon élő házaspárnak és két gyermeküknek. Nagy valószínűséggel a fiú és apukája kint, míg a kislány és édesanyja az autóban volt a tragédia pillanatában. Amint észlelték a felcsapó lángokat, rohanni kezdtek, de az égési sérüléseket sajnos így sem tudták elkerülni. Fiuk könnyebb sérüléseket szenvedett, a rokonok már haza is hozták a kórházból, a kislányuk és ők azonban jelenleg is borzalmas fájdalmakkal, égési sérülésekkel küzdenek. A családot mindenki jól ismeri a falujukban, nem túlzás azt állítani, hogy egy emberként szorítanak a felgyógyulásukért.

Kárád egy kis település, mindenki ismer mindenkit. Az egész falut rettenetesen megrázta ez az egész. Imádkozunk azért, hogy minden rendben legyen velük.

– mondta el lapunknak Schádl Szilárd, a község polgármestere.

Gyűjtést szerveznek a bajbajutott családért Fotó: Kárád önkormányzata

Iván szinte az egész életében fuvarozással foglalkozott. Úgy tudjuk, mostanában kamionosként kereste a kenyerét, így amikor végre hazajött és együtt lehetett a családjával, igazi ünnepnek számított. Felesége, Andrea pedig a helyi postán dolgozott.

Az adománygyűjtés mellett biztató hír is érkezett. A Somogy vármegyei család tagjai közül az édesapa végre magához tért a kórházban, az édesanyát és kilenc éves kislányukat viszont továbbra is altatásban tartják.