A NASA elképesztő felvételt hozott nyilvánosságra a Földről, ezt mindenkinek látnia kell

A NASA fókuszában persze nem csupán a Hold, vagy a Mars áll, hiszen az űrügynökség a Földet is folyamatosan figyeli, és adatokat gyűjt a változásokról. A világűrből egészen elképesztően néz ki a bolygónk, igazán aprónak érezheti magát az ember, mikor meglát egy olyan felvételt, amit esetleg egy űrhajón, űrállomáson készítettek a planétánkról.

Most ismét egy egészen káprázatos képpel jelentkezett a NASA

A NASA megmutatta, hogyan is néz ki a Föld a SpaceX-féle Dragon Endurance ablakából, a látvány pedig nem csupán csodálatos, hanem elgondolkodtató is, hiszen így látjuk csak igazán, hogy mennyire gyönyörű helyen élünk – és közben az is kiderül, hogy nem semmi kilátásban gyönyörködhetnek az ott dolgozó szakemberek.

A világűrben készült felvételen egészen konkrétan a Gibraltári-szoros látható, ahol majdnem összeér Európa és Afrika.

A képen a fehér felhőket is látni, valóban különleges a látvány. A NASA mindig tudja, mivel lehet elkápráztatni az embereket, nem csoda, hogy az űrügynökségnek már több mint 95 millió követője van Instagramon – ez is tökéletesen mutatja, hogy milyen hatalmas az érdeklődés az űrkutatás iránt.

Itt lehet megtekinteni a NASA posztját: