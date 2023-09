A hétvégére visszatér a nyári kánikula: Napos, meleg idővel kezdődik az iskola

A héten elkezdett elbúcsúzni tőlünk a nyárias időjárás. Helyette gomolyfelhős, csapadékos, hűvös időjárás jellemezte a hétköznapokat. Pénteken azonban véget ér az eső, és száraz, meleg idő várható 24-29 Celsius fok közötti értékekkel. Csapadékra nem nagyon kell számítania az iskolába visszatérő diákoknak és szüleiknek, csupán az ország északkeleti régióiban.

Újra kisüt a nap a felhők mögül a hétvégén /Fotó: Pixabay.com

Szombaton tovább melegszik az idő, és akár 30 fok feletti hőmérséklet is lehet, csapadékra pedig továbbra sem kell számítani. Vasárnap jelenhetnek meg először a zivatarok, főleg az északi országrészekben, azonban a hőmérséklet továbbra is magas marad - számolt be róla Köpönyeg.hu.