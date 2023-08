Végre jön az enyhülés, de érkeznek a zivatarok is

Kedden az ország nagy részén már el sem érjük a 30 fokot, sőt erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés is. Több helyen is valószínű záporok és zivatarok kialakulása is, mely néhol heves felhőszakadással, viharos széllökéssel és jégesővel fog járni. A Dunántúlon és Kelet-Magyarországon a szél élénk lesz a zivataroktól függetlenül is.

Északon, Észak-Keleten másodfokú figyelmeztetést adott ki a MET zivatar miatt. Fotó: MET.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 33 fok között alakul majd, de a Nyugat-Dunántúlon csak 22-25 fok lesz, míg Szabolcsban és a Hajdúságban 34-37 fok is lehet. A tartósabban csapadékos tájakon alapvetően hűvösebb lesz az idő. A köpönyeg.hu átlagosan 5 mm esőt jósol az ország egyes részeire.