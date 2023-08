Videón, ahogyan a tűzoltók az M3-ason lángoló távolsági busszal folytatnak élet-halál harcot

Ahogyan azt nemrégiben a Bors is megírta, az M3-ason, Mogyoród közelében kigyulladt egy távolsági autóbusz. Hatalmas lángokkal égett a jármű, a tűzoltók azonban rögtön a helyszínre siettek. A tűzoltó fedélzeti kamerája az egészet rögzítette, így most a hősök szemszögéből láthatjuk, milyen is tüzet oltani:

"Tapasztald meg testközelből, milyen, amikor egy tűzoltó lángoló buszt olt!

Milyen érzés, amikor

gomolyog a fekete füst,

meglátja a lángokat,

érzi a hőséget,

tudja a dolgát,

nyúl a tömlőért,

összedolgozik a társaival,

egyre közelebb lép,

számít a másikra,

végrehajtja az utasítást

és sikeresen eloltja a tüzet.