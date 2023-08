Beérett a közel húsz évnyi kutatás, titkos UFO-bázist fedeztek fel

Beérett a közel húsz évnyi kutatása annak a férfinek, aki azt állítja, hogy egy titkos víz alatti UFO-bázist fedezett fel Yorkshire partjainál. Russell Kellett úgy véli, mára elég bizonyítéka van arra, hogy bátran kijelentse: a környéken furcsa dolgok történtek az elmúlt évtizedek alatt.

Képünk illusztráció Fotó: Pixabay

Mint, ahogy a Daily Star brit bulvármagazin megjegyzi, a brit Királyi Légierő (RAF) kötelékében dolgozó William Schaffner korábban azután zuhant le, hogy összeütközött egy repülő csészealjjal a Scarborough közelében lévő Filey Beachnél. A lap szerint a holttestét azóta sem találták meg.

Russell az eset kapcsán azt mondta, hogy az utóbbi években számtalanszor járt a helyszínen, bizonyítékok után kutatva. A felvételei alapján úgy véli, hogy az idegenek a parthoz közel helyezkedhetnek el. A férfi úgy véli, hogy egy idegen bázis lehet a víz alatt, sőt magát a pilóta holttestét is az idegenek rabolhatták el. Az UFO hívő ezért eldöntötte, hogy kész az amerikai kormánnyal is felvenni a kapcsolatot, azért, hogy bizonyítsa, a Földön is jelen vannak már az idegenek.

Egy 2002-es keltezésű dokumentum szerint William egy Shackleton felderítő repülőgépet próbált elfogni, amikor eltűnt a gépével. Sokan meg vannak győződve arról, hogy a minisztérium megpróbálja elhallgatni a valóságot az esettel kapcsolatban - írja a Daily Star.