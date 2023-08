Szentkirályi Alexandra: "Minden készen áll augusztus 20-ra"

A Magyarország születésnapja alkalmából megrendezett Szent István-napi rendezvénysorozat csúcspontjai lesznek a vasárnapi rendezvények. Szentkirályi Alexandra Facebook-videóban mutatta meg: már minden készen áll augusztus 20-ra. Posztjából kiderült: 34 ezer effekttel az ünnepi tűzijáték különleges, új elemekkel bővülő látványvilágát drón- és lézershow és fényfestés egészíti ki.

A bejelentkezésből az is kiderült: a kormányszóvivő által megkérdezett szakértő szerint a rakpart az egyik legjobb hely, ahonnan nézhetjük a tűzijátékot, ami 20-án este 9-kor kezdődik, de a különböző magaslati pontok is kiváló kilátást nyújtanak majd, ugyanakkor lesznek olyan látványelemek, amik még az agglomeráció magasabb helyeiről is látszanak majd.