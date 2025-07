Újabb tragédia történt a magyarországi halálkanyarban

Több végzetes baleset is volt korábban abban a halálkanyarban, ahol most kirepült az autóból és meghalt egy nő Ópusztaszernél. Az egyik tragédiára emlékhely is készült a helyszínen.

Több halálos baleset is volt korábban abban a magyarországi halálkanyarban, ahol most kirepült az autóból és meghalt egy nő Ópusztaszernél Fotó: TV2

A Tények beszámolója szerint a most történt tragédia azért következett be, mert az autó sofőrje félrerántotta a kormányt, amikor eléjük szaladt egy őz. A női utas viszont nem volt bekötve, kirepült az ablakon és meghalt.

A balra ívelő kanyarban tértek le az útról, árokba hajtottak, felborultak, majd tovább sodródtak, végül a kerékpárúton álltak meg.

Esélye sem volt a halálkanyar újabb áldozatának

Hangai József, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa a TV2-nek azt nyilatkozta: