34 ezer pirotechnikai effect az égen: Minden, amit tudni akarsz a Szent István napi programokról

Idén is nívós programkínálattal várja a Szent István Napi rendezvénysorozat a Magyarország születésnapját ünneplőket. Csárdafesztivál, Magyar Ízek Utcája vagy éppen a Varázsliget – izgalmas helyszínek és több mint száz program várja az idén is azokat, akik a fővárosba látogatnak a neves dátumon. Az ország legnagyobb ingyenes, augusztus 18-a és 20-a között megrendezett fesztiválját 20-án este ezúttal is látványos tűzijáték show koronázza meg.

Látványos tűzijátékshow fogja zárni a rendezvénysorozatot /Fotó: szentistvánnap.hu

Magyarország születésnapjának méltó megünneplésére húsznál is több rendezvényhelyszín többszáz programja és változatos műsorkínálata nyújt felejthetetlen kikapcsolódást a Budapesten ünneplők számára. A Szent István Nap évről évre látogatók tömegét vonzza a több napon át tartó, színes programsorozatával.

Alig pár hete nyerte el a Magyar Turisztikai Ügynökség 2022-es Szent István Nap rendezvénysorozata a szakma Oscarját, de máris készülhetünk az idei ünnepségsorozatra. A változatos élmények sokaságán túl az idei ünnep kiváló alkalmat ad arra is, hogy felfedezzük Budapestet és annak történelmi örökségét.

A legnépszerűbb programok

A programkínálat gerincét 2023-ban is a hagyományos állami események adják: az augusztus 20-i ünnepnap programja zászlófelvonással és a Szent István-napi díszünnepséggel kezdődik, ezt a minden évben óriási népszerűségnek örvendő Légi parádé követi, majd pedig az Ünnepi Szentmise és a Szent Jobb-körmenet, míg este a Tűz és fények játéka ejti ámulatba a közönséget. A mára tradíciónak számító, több évtizedes múltra visszatekintő esti program során 34 ezer pirotechnikai effekt világítja majd be az eget, melyeket 230 indítási pontról lőnek a magasba a Margit híd és a Petőfi híd közötti Duna-szakaszon, valamint a Szabadság és az Erzsébet hídon.

A háromnapos rendezvénysorozat keretében a látogatók megtekinthetik az eredetileg 1938-ban megépített, ikonikus Aranyvonatot, a Városok sétányán 348 magyar város zászlóinak, megyéinek, valamint a történelmi Magyarország 102 városának látványos installációját mutatják be, míg nemzetünk ikonikus hőseivel a Hősök útja programsorozat keretein belül ismerkedhetünk.

Az ikonikus magyar aranyvonatot is megtekinthetik a látogatók /Fotó: szentistvánnap.hu

Éhesen senki nem fog maradni

A Szent István Nap szervezői idén is gondoltak a magyar gasztronómia szerelmeseire: a Magyar Ízek Utcájában a Kárpát-medence gasztrokultúráját mutatják be, a Csárdafesztiválon pedig az ország legkedveltebb csárdáinak kínálata várja a látogatókat.

A fesztiválhangulatot koncertek és sztárfellépők tucatjai fogják biztosítani. A Retro Tabán a pop- és rockzene kedvelőit olyan sztárok fellépésével várja, mint Charlie, Demjén Rózsi vagy a Neoton Família. A komolyzene rajongói a Filozófusok kertjében a Panorama Classical-on hallgathatják meg kedvenc dallamaikat, míg a Vigadó téri új programhelyszínen a Vigadó Pianonál a bárzene műfajának kedvelőit várják. Akik pedig az elektronikus és az élőzene mellett teszik le a voksukat, azok a Road Movie Live és a Szabadrét Fesztivál programkínálatából válogathatnak. Ezeken a helyszíneken részt vehetünk majd többek között a Bagossy Brothers Company, a Tankcsapda vagy a Mystery Gang fellépésén is.

A Szent István Nap programsorozatában immár harmadszor szereplő Divat & Design Fesztivál az idén új helyszínen, a Millenáris Parkban fogadja a magyar divat, ékszer és design szakma iránt érdeklődőket.

Az egész család számára találni kikapcsolódást

A gyerekprogramok központja idén is a Varázsliget lesz: a Városligetben, a Vajdahunyad várától a Kós Károly sétányig terjedő területen igazi csodákban lesz részük a kilátogató gyerekeknek és a gyermeklelkű felnőtteknek.

A Szent István-napi rendezvénysorozat részeként idén is ingyenesen látogatható a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban. Az ország legnagyobb népművészeti fesztiválját 2023-ban mintegy ezer hazai és külföldi kézműves közreműködésével rendezik meg. A rendezvényen számtalan színpadi produkcióval, táncos és zenés előadásokkal, ismert és ünnepelt előadókkal, valamint figyelemre méltó új fellépőkkel találkozhat a közönség.

Árstop lesz a Szent István-napi rendezvényeken

A Szent István Nap termékek közül az ásványvíz (190 Ft), a sör (350 Ft) és a perec (300 Ft) a tavalyi áron lesznek kaphatóak, a további fix áras termékek költségei pedig csak minimálisan növekedtek az előző évhez képest.

A kedvezményes étel, és italkínálatot a Szent István Nap pontokon szerezhetik be a rendezvényre látogatók.

A szervezők célja, hogy a Szent István-napi étel- és italkínálat mindenki számára elérhető és megfizethető legyen, ezért a kilátogató vendégek idén is fix áron vásárolhatják meg ezeket.

A széles termékpaletta és a megfelelő kiszolgálás érdekében a rendezők számos olyan céggel működnek együtt, akik tapasztalatban, minőségben és termékpalettában is megfelelnek az elvárásoknak. Ilyen partner a Szentkirályi Ásványvíz, amely az ásványvizet, a Borsodi Sörgyárak Zrt., amely a Szent István Nap sörét biztosítja csapolva és dobozos kiszerelésben, valamint a Pepsi Cola, amely kétféle kólát kínál a rendezvényen. Borból is széles választék lesz elérhető a Kancellár Birtok jóvoltából, míg az évszázadok óta tradicionális vendégváró ital, a pálinka is több ízben lesz kapható a Nobilis Pálinkát gyártó Spirits-68 Kft.-vel kötött partnerség eredményeként.

Szent István Nap logós fix áras termékek:

Szentkirályi Ásványvíz (szénsavas és szénsavmentes): 190 Ft Extra dús ásványvíz (1dl): 99 Ft Pepsi Cola (0,5l): 320 Ft Pepsi Max (0,5l): 320 Ft Dobozos Borsodi (0,5l): 350 Ft Csapolt Borsodi (0,4l): 350 Ft Kancellár bor (1 dl): 220 Ft Nobilis Irsai pálinka (4cl): 750 Ft Pirulo görögdinnye alma jégkrém (73ml): 390 Ft Bécsi perec (kb. 100gr): 300 Ft Pogácsa (kb. 80 gr): 275 Ft

A Szent István Nap programja, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk folyamatosan bővülő tartalommal a www.szentistvannap.hu weboldalon és a hamarosan frissülő mobilapplikáción érhetők el. A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.