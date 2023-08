Gulyás Gergely: Olyan áldozatot nem vállalhatunk, ami a magyar mezőgazdaságot hozza lehetetlen helyzetbe

Szeptember 24-én Kormányinfóra invitálta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a sajtó munkatársait. A következők hangzottak el:

Sikeres volt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep lebonyolítása

A szerdai ülésen a kormány többek közt az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatos beszámolókat is meghallgatta. Gulyás Gergely elmondta: minden idők leglátványosabb fény-és tűzijátéka volt Magyarországon, minden eddiginél többen vettek részt a Szent István-rendezvénysorozat helyszínein és a közmédia televíziós közvetítésének nézettsége is rekordot döntött. A programokat minden fennakadás nélkül sikerült lebonyolítani.

Az állam születésnapjának rendezvényei méltóak voltak egy több, mint ezeréves állam fennállásához

– emelte ki. Hozzátette: az atlétikai vébé hasonló sikernek tekinthető. Már 350 ezer jegy kelt el, emellett 2100 versenyző nevezett. Soha ennyi atléta nem vett még részt atlétikai világbajnokságon, mint most.

– Összességében azt látjuk, hogy Magyarország képes nagy rendezvényeket megrendezni.

Ukrajnai háború: Magyarország álláspontja változatlan, tűzszünetre és béketárgyalásokra kell törekedni

Ezt követően az ukrajnai helyzet került szóba: több tízezer ember vesztett életét csak az elmúlt hónapban, ezért a magyar kormány álláspontja változatlan, azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. A harcok ugyanis kihatnak az európai és a magyar gazdaságra, inflációra is, a kormány pedig minden erejével azon van, hogy letörje az inflációt.

Háborús helyzetben is megvédtük a munkahelyeket, és az infláció mérséklésével a kamatokat is mérsékelni tudjuk. Az inflációt meghaladó béremelést akarunk biztosítani.

Elhangzott: a kormány azért küzd, hogy az idei éves infláció ellenére összességében reálbérnövekedés következzen be, az infláció pedig mihamarabb egy számjegyűre csökkenjen. Gulyás Gergely kiemelte azt is: a magyar kormány a jelenlegi háborús helyzetben is megvédte a munkahelyeket.

A magyar mezőgazdaságot nem szabad lehetetlen helyzetbe hozni!

Szó volt a búzaügyről is a kormányülésen. Tavaly ellehetetlenült az ukrán búza tengeri szállítása. Az EU jogszabályai azonban csak a szomszédos tagállamokat kényszerítették szolidaritásra, így Magyarország (Bulgáriával, Lengyelországgal, Romániával és Szlovákiával közösen) a határok lezárása mellett döntött az ukrán gabona előtt, a hazai mezőgazdaság védelmében.

– Magyarország indítványozza, hogy az EU hosszabbítsa meg szeptember 16-tól a tilalmat – jelentette ki Gulyás. Ha ez nem történik meg, ugyanazokat a nemzeti intézkedéseket vezetik be, mint amik az európai uniós tilalmat megelőzően Magyarországon, Bulgáriában, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában már bevezetésre kerültek.

Olyan áldozatot nem vállalhatunk, ami a magyar mezőgazdaságot hozza lehetetlen helyzetbe.

Sikeres az online árfigyelő

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az online árfigyelőről szólva elmondta: az elmúlt 2 hónapban a 62 termékkategóriában, 54 termék esetében 6,7%-kal csökkentek az árak. 1,8 százalékpontos élelmiszerinfláció-csökkentő hatása volt mindennek. Egyes termékek esetében pedig sokkal jelentősebb volt a árcsökkenés: az újburgonya, zöldpaprika és paradicsom esetében 46, 35 és 33 százalékos csökkenést lehetett látni.