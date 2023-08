Kifigyelik az áldozatot, itt törnek be a legtöbbször Budapesten

Szerezzünk be riasztót!

Mivel a riasztó látványa már távolról zavarja őket, és macerásnak tartják, érdemes beszerezni belőle, hogy nyugodt legyen a pihenésünk, ha távol vagyunk otthonról. A rendőrség tanácsai közt olvasható az is, hogy a fény is erősen visszariasztja a rablókat, így a megtévesztés kedvéért és mozgás érzékelős kültéri lámpa is tökéletes lehet, csakúgy mint egy rács felszerelése, ami egyből elriasztja őket.