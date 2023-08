Forró hétvége után viharokkal rúgja ránk az ajtót a lehűlés

Szombaton ismét napos, száraz időre számíthatunk. Délután északon, északnyugaton lesz több fátyol-, gomolyfelhő az égen, de csak egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő. Több helyen megélénkül a délies, a Kisalföldön északnyugatira forduló szél. Hajnalban 16-23, délután 31-38 fok között alakul a hőmérséklet.

Fotó: Karnok Csaba

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombatra a teljes országra hőségriasztást adott ki, 9 vármegyében elsőfokú, míg 10 vármegyére másodfokú riasztás van érvényben.

Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, zivatar alakulhat ki északon, északnyugaton. A délies szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Hajnalban 16-23 fokig hűl a levegő. Délután 32-38 fok közötti forróság várható, délen, délkeleten lesz a legmelegebb.

Hétfőn az ország nagy részén még marad hőség, de nyugatra már érdemi lehűlés érkezhet. Délután a Dunántúlon, este és éjszaka pedig a középső és keleti országrészben is többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, köztük heves zivatarok is. Több helyen élénk, erős lesz az északnyugati és délies szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is várhatóak. A hőmérséklet napközben 27-38 fok között tetőzhet, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Kedden országszerte véget ér a kánikula, jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A maximumok 23-27 fok között alakulhatnak. A Dunántúlon élénk, erős lesz az északnyugati szél, napos-gomolyfelhős idő körvonalazódik, de a középső és keleti tájakon még több helyen kell záporokra, zivatarokra készülni. Helyenként heves zivatarok is lehetnek. Szerdán mérsékelten meleg, napos-gomolyfelhős időre van kilátás. Északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 21-27 fok valószínű.