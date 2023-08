Figyelmeztetnek az örökösök: visszaéltek a bükki füvesember nevével - Videó!

Nem először élnek vissza a bükki füvesember családjának nevével, a Györgyteával - számolt be róla a Ripost. Miközben alig egy éve temette el a család a névadó, és az alapító Szabó Gyuri bácsit, újabb csapással kell szembenéznie az örökösöknek. Csak ebben az évben 22 tonna hamis árut kellett megsemmisítenie a hatóságoknak, és a fogyasztók megtévesztése miatt több esetben is büntetőeljárás indult, miközben többször is a gyógyteák gyártójának nevével próbáltak visszaélni a szélhámosok.

Szélhámosok próbálják átverni a vásárlókat /Fotó: Pixabay

A családtagok a Györgytea.hu weboldalon hívták fel az emberek figyelmét rá, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy átverések áldozatává váljanak a gyógytea rendelésnél. Amennyiben valahol Györgyteás hirdetést látnak, tegyétek fel magatoknak ezt a három egyszerű kérdést:

1. “Igaz lehet?”

Az első teendő a kételkedés. Ha a készítmény ígérete túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, többnyire nem is az. A gyógynövények sosem helyettesíthetnek orvosi kezeléseket, nem ígérhetnek csodás gyógyulást. Még ha úgy is érzi, hogy a hirdetés éppen azt mondja, amit hallani szeretne, éljen a gyanúval, hogy rá akarják szedni.

2. “Hogy néz ki?”

Az első benyomás után jöhet az alaposabb vizsgálódás. A hirdetés képi világa, a gyógyhatásúnak mondott szer csomagolása vagy a kapcsolódó weboldal sokat elárul. Ami a Györgyteát illeti: ha egy termék nem található meg a hivatalos webáruházban és az oldalaikon (www.gyorgytea.hu, www.gyorgyteabolt.hu, illetve www.cukorbetegseg-kezelese.com vagy www.diabess.hu), akkor biztosan átverés. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy a kamu weboldal egy-egy képi eleme emlékeztet az eredetire. Egy ügyetlen montázs, a rossz helyesírás, az üres Facebook-oldal, vagy a kapcsolatfelvételi adatok hiánya ugyancsak árulkodó jel.

3. “Mit mond a Györgytea?”

A gyógynövények gyűjtésénél is jól jön egy hozzáértő társ, aki első pillantásra meg tudja mondani, hogy amit le akarunk szakítani, az-e, aminek hisszük. Ha még az első két kérdés után is bizonytalan, hogy a Györgytea termékét látja-e, bátran kérdezzen meg bennünket, írjon az info@gyorgytea.hu mail címre, vagy hívja az ügyfélszolgálatunkat.

És ha már telefon: soha ne kérjen visszahívást a gyanúsnak tűnő hirdetőktől, és ne adja ki az adatait nekik telefonon. A visszaélésre okot adó hirdetéseket pár kattintással jelentheti is az adott közösségi oldalon.

Megrendelt egy nem megbízható forrásból származó terméket? Ugye tudja, hogy még ekkor sem köteles átvenni és kifizetni? Ha a csalók mégis megkárosították, és az adatai illetéktelen kezekbe kerültek, feltétlenül értesítse a rendőrséget is.

A Györgytea témában készített videóját itt tudjátok megtekinteni: