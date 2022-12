Orbán Viktort is megrendítette a bükki füvesember halála

A bükki füvesember, Szabó György - vagy ahogyan az utóbbi évtizedekben mindenki hívta, Gyuri bácsi - vasárnap csukta le örökre a szemét, lánya kezét fogva. Mint arról a Ripost is beszámolt, az egész ország gyászolja azt a férfit, aki a történelem vészterhes időiben is megőrizte számunkra és az utókornak az ősök tudását. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki együttérzését a családnak és méltatta "az ország Gyuri bácsiját"

A miniszterelnök levelét már kézhez kapta Szabó György családja

A bükki füvesemberként országosan ismertté vált Szabó György Bükkszentkereszten, otthonában hunyt el 94 esztendős korában. 1928. április 15-én született Miskolcon. Kereskedelmi főiskolát végzett, azon a területen dolgozott nyugdíjazásáig. Ezt követően szerezte meg a fitoterapeuta szakképesítést, de a gyógynövények ismeretét és használatát kisgyermekkorától tanulta anyai nagymamájától, aki javasasszony volt. 1990-től 12 éven át maga gyűjtötte és a miskolci piacon árusította a gyógynövényeket. 1999-ben jegyezte be a Magyar Szabadalmi Hivatal a cukorbetegség elleni teakeverékét, amit az Országos Gyógyszerészeti Intézet 2006-ban Diabess-Györgytea néven gyógyhatású termékként törzskönyvezett. 2004-ben megalapította a Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesületet azzal a céllal, hogy megőrizze a népi gyógyászat hagyományait, különös tekintettel a gyógynövények felhasználására. Ugyanebben az évben hozta létre gyógynövény bemutató kertjét, amit azóta is évente több ezer ember látogat, és ekkor jelent meg a Javasasszony unokája című könyve, amit a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének bibliográfiája is jegyez. 2006 óta tartják meg minden évben a Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokat. 2008-ban jelent meg lányával közösen írt könyve, A bükki füvesember gyógynövényei címmel. 2011-ben az ő támogatásával elsőként tartották Bükkszentkereszten a gyógynövénytermesztő felsőfokú szakképzési és a kertészmérnök hallgatók nyári gyakorlatát. Milánóban az Expo 2015 világkiállításon a magyar kormány meghívására előadást tartott a magyarországi gyógynövényekről. A nevéhez fűződő vállalkozás 14 év alatt 40 munkahelyet teremtett, emellett alkalmi munkát biztosít közel száz családnak. Gyuri bácsi évente több mint 50 ingyenes előadást tartott művelődési házakban, iskolákban, kórházakban. Gyakran hívták meg orvosi konferenciákra, egészségügyi intézményekbe, önkormányzatokhoz is. Hétvégenként ingyenes tanácsadást tartott a bükkszentkereszti Gyógynövényházban. Lényegében haláláig dolgozott.

Boldogan és önzetlenül segített az embereknek, akik ezt szeretetükkel viszonozták.

Nem munka ez nekem, hanem hivatás, nem is pénzért csinálom, a tanácsadásokat, előadásokat ingyen tartom. Amit tudok, az közkincs, az egész magyar nép tudása, amit szeretettel adok át.

- nyilatkozta. Számos kitüntetéssel ismerték el munkásságát, így többek között az Alkotói díj, a Természetgyógyászatért díj, a Magyar Örökség díj, a Magyar Gazdaságért díj birtokosa, a gyöngyösi Eszterházy Károly Egyetem tiszteletbeli főiskolai tanára, megyei Príma közönségdíjas, Bükkszentkereszt díszpolgára. 90. születésnapja alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki. Mint azt korábban nyilatkozta, ő maga a Magyar Örökség díjra volt legbüszkébb.

Talán a Magyar Örökség díj dobogtatta meg legjobban a szívemet, mert amit tudok, az tényleg a magyarok öröksége. De a hivatalos díjaknál is fontosabb számomra azoknak az embereknek a megbecsülése, akiknek tudtam segíteni és azoké, akiket én is nagyra becsülök

- fogalmazott egy három évvel ezelőtt megjelent interjúban. "Egy ország bánkódik most, Gyuri bácsi, még akkor is, ha tudjuk, hogy szép, teljes életet kapott a gondviseléstől. Tudjuk, hogy örült annak, hogy beteljesíthette feladatát, mert felrázta az embereket, és ráébresztette őket arra, hogy az egészségük a legnagyobb kincs, amire nagyon kell vigyázni. Ígérjük, vigyázunk rá, ahogy a ránk hagyott tudását is igyekszünk megőrizni és továbbadni" - fogalmaztak munkatársai, amikor közölték a szomorú gyászhírt.

Teljes, hasznos és egész nemzete számára értékes földi útja ugyan véget ért, de szellemi öröksége továbbra is segít azoknak, akik gyógyulásra vágynak

- búcsúzott tőle levelében Orbán Viktor miniszterelnök.