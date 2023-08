Bepillantottunk a kulisszák mögé: célegyenesben a Debreceni Virágkarnevál előkészületei

Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál programkavalkádja, melynek csúcsa az augusztus 20-i karneváli felvonulás lesz. Az 57 éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban sokkal több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészeti együttesek felvonulása. A virágkarnevál egy héten át tartó színes programkavalkád, amelyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget.

Már készülnek a kocsik Fotó: Bánkúti Sándor

A Virágkarnevál idején nemcsak a parkok és közterek telnek meg virággal Debrecenben. Városszerte viráginstallációk és virágszobrok tűnnek fel. Többek között egy hatalmas pillangószárnnyal is fényképezkedhetnek a karnevál látogatói. Kézzel készült, egyedi virágdíszt kap a Nagytemplom mögötti Emlékkert kerítése is, míg a Debreceni Egyetem Főépülete előtt nemcsak a botanikus kert világa elevenedik meg, hanem a köztéri szobrok is virágos ruhát öltenek. A Kálvin téren virágzó villamosmegállók fogadják majd az utasokat, de emellett idén 30 virágtoronnyal és 10 virágos információs táblával is gazdagodik a város.

Szent István napján pedig a rendezvény látogatói megcsodálhatják az idei különleges virágkocsikat, amelyeken már az utolsó simításokat végzik az építők. Összesen 12 virágkocsi vonul majd fel Debrecenben, melyeknek fele már elektromos alvázakra épült viráginstallációkkal mutatkozik be a menetben.

Gyakorlatilag a karnevál befejeztével már indul is a következőnek a szervezése, amibe beletartozik a virágkocsikkal kapcsolatos munka, a tervezések. A művészeti munkálatok májusban kezdődtek el

– árulta el lapunknak Nyírő Nikolett, a rendezvény munkatársa.

Élő és száraz virágok vegyesen díszítik a kocsikat, ám egy kivétel mégis akad, mely kizárólag élő virágból fog állni, azért, hogy a felvonulás után a fenntarthatóság jegyében a közintézményeket díszíthessék a növények.

A BMW-csoport kocsiját élő virágokkal díszítik, ezer darab hortenzia minibokor kap rajta helyet, mely virágokat később debreceni oktatási intézmények udvarán ültetnek majd ki

– részletezte, hozzátéve, hogy újrahasznosított alapanyagokból dolgoztak a készítők a kompozíciókon.

Interaktív autókkal is készülnek az idei Debreceni Virágkarneválra. Három virágkocsira a látogatók is felmehetnek majd, illetve készülnek egy olyan virágkocsival is, amelynek illatvilágát egy nemzetközileg elismert parfümőr készítette el, ami teljesen elvarázsolja majd a közösséget.

– Több száz ember dolgozik a kocsikon, köztük szobrászok, virágkötők, statikusok, diákok és a támogató cégek munkatársai is – árulta el a szervező.

Képgalériánkban bepillanthattok az előkészületek hajrájába: