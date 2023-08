"Csak mélyaltatásban van" - állította a nő, aki két évet élt együtt halott édesanyjával Szentistvánon

Hátborzongató tragédia rázta meg a csendes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szentistván települést, amikor kiderült, hogy egy zavart állapotú nő két éven át élt együtt elhunyt édesanyja holttestével. Az eset még a múlt hét pénteken történt.

A horrorház - Fotó: internet

Senkit nem engedett be

A helyiek meglepetten mesélték, hogy a két nő visszahúzódva élt, és senkit sem engedtek be a portára. Az 50-es éveiben járó lány jó megjelenésű volt, de az utóbbi időben minden kapcsolatot megszakított a külvilággal, még a legközelebbi szomszédokat sem engedte be a házába. A telek ugyanakkor gondozatlan volt, így a szomszédok kérték a városvezetést, a terület rendezésére. Emiatt ment ki a helyszínre a település falugondnoka. A gondnokot a nő nem akarta beengedni, feljelentéssel fenyegette, de az mégis be tudott jutni, így talált rá az elhunytra. Az asszonyt a földön, egy ágyhoz támasztva találta meg, a lánya pedig információink szerint azt mondta, hogy mélyaltatásban van. Egyből kihívták a mentőket, akik már csak azt állapították meg, hogy az elhalálozás már igen rég történhetett. A nő a rendőröknek is azt állította, hogy csak mélyaltatásba van az anya, így a pszichiátriára is ők vitték.

Egy szobában aludtak Fotó:Pixabay (A kép illusztráció)

Pálinkával tartósíthatta

A haláleset nagyjából 2 éve történhetett, így a test már mumifikálódhatott, amit a helyiek szerint pálinkával oldott meg az elhunyt lánya. A helyiek elmesélték, hogy érdekes volt számukra hogy télen is nyitva van egy ablaka a háznak, de nem sejtettek semmit, hisz a lány furulyázott is, igyekezett úgy tenni, mintha élne az édesanyja. Megtudtuk még, hogy egy szobában is aludhattak, mert ahol megtalálták az elhunytat, ott volt egy vetett ágy is. A helyzet mindenkit megdöbbentett, és a falubeliek nem találnak szavakat az ilyen szörnyűséges esemény leírására.

Az önkormányzat köztemetéssel igyekszik segíteni

Az önkormányzat köztemetés keretében készül eltemetni az idős asszonyt, a rendőrség pedig vizsgálja az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretében. A helyi rendőrség sajtószóvivője, Janasóczki Attila, elmondta, hogy jelenleg nincs bűncselekményre utaló jel az eset kapcsán, de a haláleset körülményeit vizsgálják.