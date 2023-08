Az eddigi legjobb - az idei országtortát méltatta Borbás Marcsi- videó

Minifesztiválok színes kavalkádja várja majd az érdeklődőket a Szent István-napi rendezvénysorozat részeként Magyarország születésnapján. Gasztrológiatörténelem, koncertek, gyermek-és családi programok... Hosszan lehetne sorolni, mi mindenre kerül sor ezekben a napokban. A Mokka vendége, Borbás Marcsi, aki a rendezvény nagykövete, többek között az idei országtortával kapcsolatban is megosztott részleteket.

Borbás Marcsi. Fotó: TV2 (képernyőfotó)

Mint minden évben, az országtortát (ami az idén a Spicces füge respektus) most is a szokott helyszínen, a Várkertpalotánál, a Magyar Ízek Utcájában lehet majd megvásárolni. Mi több, az idei mellett az elmúlt évek tortáját is be lehet szerezni, és összekóstolni őket.

Az alja egy picit talán a zsebóhoz hasonlít, csak van benne pörkölt kakaóbab töret is, egyszerűen zseniális!

- méltatta az idei országtortát Borbás Marcsi, aki azt is kijelentette, hogy az Őrség Zöld Aranya után a mostani a kedvence az országtorták közül.

Ezt követően szóba került a Csárdafesztivál is, melyen a legjobb magyar zenészek és néptáncosok nyújtanak majd felhőtlen szórakozást a nézőknek, és több, mint 150 féle ételt kínál fogyasztásra.

A beszélgetés további részét a videóban lehet meghallgatni.