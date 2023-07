Drogos rontott be egy váci templomba, rettegnek a helyiek

Egyre kevésbé érzik magukat biztonságban a váci lakosok: állításuk szerint megszaporodtak a drogosok és a problémás, ijesztő alakok a városban, mely egykor a biztonságot adta az ottlakóknak. Az egyik váci lakos nemrég arról számol be a közösségi médiában, hogy egy ismerősét szabályosan megtámadta egy drogos a váci ligetben, majd ugyanez az ember a templomba is berontott. A templomban történteket a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette lapunknak, akiktől megtudtuk, hogy a Váci Rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomozást rendelt el és jelenleg is folytatnak olyan ügyekben nyomozást, amelyet ittas vagy bódult állapotban követtek el közterületen Vác városában.

Az egykor nyugodt, családbarát városban egyre kevésbé érzik biztonságban magukat a lakosok Fotó: Németh András Péter

„Nem öllek meg, mert félsz"

Egy magának anonimitást kérő váci lakos arról tájékoztatta a Borsot, hogy az egyik hölgy ismerősét inzultálta a váci ligetben egy másik lakos. A nyilatkozó szerint a lakos drog hatása alatt volt, amikor odament a nőhöz, ütögette a kezét és nagyon durva dolgokat mondott neki, például, hogy: „Nem öllek meg mert félsz!" A Borsnak nyilatkozó férfi szerint ez ugyanaz az ember, akiről július 19-én délután érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint berontott a templomba, de nem csak ez az egy eset okozott felháborodást.

Édesapámat is érte már inzultus, illetve barátnőm után is gyanúsan ólálkodott a Duna-parton egy furcsa küllemű alak, de közbeléptem, így hamar eloldalgott. Egyre rosszabb a közbiztonság a városban sajnos

– mondta el a Borsnak a férfi. A templomos eset nagy port kavart egy váci Facebook-csoportban, ahol a hozzászólok nagy része arról számol be, hogy nem érzi magát biztonságban a váci utcákon és egyre rosszabb a közbiztonság a városban.

A váciak szerint romlott a közbiztonság a Duna menti városban. Fotó: Németh András Péter

„Mindent megteszünk hogy a váciak biztonságban élhessenek"

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik arról tájékoztatták lapunkat, hogy a rendelkezésükre álló adatok szerint nem emelkedtek számottevően a közterületen elkövetett bűncselekmények Vácon.

– Ettől függetlenül – lehetőségeinkhez mérten – törekszünk a település minél nagyobb közterületi jelenléttel lefedésére, bűnügyi akciókat szervezünk, illetve jó kapcsolatot tartunk a helyi közterület-felügyelettel, közösen hatékonyabb a bűncselekmények megelőzését, megszakítását célzó tevékenységünk. Fontos számunkra az emberek véleménye, egyik legfontosabb feladatunk az ő biztonságérzetük erősítése – írta a rendőrség válaszul érdeklődésünkre, akik arra kérik a lakosokat, hogy minden esetben hívják a 112-őt, ha problémás alakok inzultálják az utcán, vagy nem érzik magukat biztonságban.

– Aki ilyet lát, haladéktalanul hívja a 112-t, hogy kollégáink mihamarabb közbeavatkozhassanak. Ha nem vagyunk a közelben, nem észleljük, vagy nem jelzik nekünk, akkor nincs lehetőségünk beavatkozni. Az utcán, esetleg egy közelben lévő nyilvános helyen tartózkodóktól segítséget lehet kérni, amíg a rendőr kiérkezik – fogalmaz a rendőrség, akik kérik azokat is, akik szemtanúi az ilyen jellegű eseménysornak, hogy saját biztonságukat szem előtt tartva, egy mobiltelefonnal készített képpel, vagy videóval segítsék a rendőrök munkáját.