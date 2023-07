Így úszta meg a börtönt Rita, tonhalfüggő tolvajnő

Történelmet írt vagy legalábbis bekerült a kriminalisztika történetébe az a magyar nő, aki extrém vágyainak engedve tonhalas konzervekre vadászott az osztrák hipermarketekben. Nem gondolta túl a dolgot: több tucatnyit, nem ritkán negyvenet próbált alkalmanként kilopni a telekamerázott nagyáruházakból, mondanunk sem kell talán, végül egy sem maradt nála.

A tárgyalás után levették a bilincset Rita kezéről Fotó: Shutterstock

Kudarc után újabb kudarc

Először Bécsben lépett akcióba, rögtön lebukott. Következett Ebenfurth, itt is elfogták. A kudarc nem szegte kedvét, energiát nem sajnálva Badenben újra próbálkozott, de ez sem jött össze. Itt negyven konzervvel akart távozni. Stratégiát váltott, de azért gondolkodással most sem töltötte sokáig az időt. Csak méterekkel ment arrébb, az újabb üzletben is a halsorig jutott, a történet vége pedig ugyanaz. De van, aki örök optimista, a bukásokat is sikerként értékeli. Főhősünk is ilyen személyiség lehet, úgyhogy Mattersburgba is elballagott, itt már Nutellával is próbálkozott, hátha csak a tonhalon ül átok, de nem, aznap a Nutellán is átok ült, így megint lefülelték. Az üzlet biztonsági őrei elvezették és egy hátsó helyiségben arra kérték, szedjen elő mindent, ami még a zsebében van: és bizonyára már nem mondok újdonságot azzal, hogy biztos, ami biztos, néhány fűszerezett halkonzerv is előkerült.

Összefutottak a szálak

A sok próbálkozás egyben sok adminisztrációt is jelent, jegyzőkönyveket, feljelentéseket. Végül csak összefutottak a szálak az osztrák rendőrségnél is, akik megunták a dolgot és lecsukták T. Ritát, a tonhalfüggő tolvajnőt.

Zseniális védőbeszéd mentette meg

Eljött a tárgyalás napja, Eisenstadtban volt jelenése Ritának, aki rögtön egy fura belépővel kezdte: bocsánatot kért a dolgozó magyaroktól. Később azonban – Rita hallatlan szerencséjére –, ügyvédje vette át a szót, aki szerint csak két, hasnyálmirigy problémával, illetve vese- és májbántalmakkal küszködő gyermekének akart jót a lopásokkal. Ez az érv meghatotta a bíróságot, végül levették róla a bilincset és hazaküldték Magyarországra.