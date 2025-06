Nagy a baj! Óriási szaharai porfelhő közelít

Egy óriási szaharai porfelhő tart Florida felé, amely már kedd estétől beboríthatja az állam középső és déli részét. A levegőbe kerülő finom porszemcsék lenyűgöző naplementéket hozhatnak, ám egyúttal komoly légúti panaszokat is okozhatnak az arra érzékenyeknél. A meteorológusok szerint a jelenség a Szahara felől érkezik, évente többször is előfordul, de most különösen erős koncentrációval jelentkezik, írja a People.

Óriási szaharai porfelhő tart Florida felé Fotó: Forrás: AFP/Valery Hache

A hatóságok figyelmeztetik az asztmások és allergiások körét, hogy kerüljék a szabadtéri tevékenységeket, és zárt térben tartózkodjanak, ha romlik a levegőminőség. Bár egészségügyi kockázatot is hordoz, a porfelhő látványos, vöröses égboltot varázsolhat a következő napok estéi, így a fotózni vágyóknak ez egy ritka alkalom lehet.

A por még a hét végéig is éreztetheti hatását, de a trópusi viharok esélyét csökkenti, ami különösen jól jöhet a hurrikánszezon elején.