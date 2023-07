Szokatlan élmény volt Gál Csaba és Vincze Enikő esküvője - videó

Szokatlan élménynek lehettek részesei a közelmúltban azok, akik egy érdi “mentőegység” esküvőjére voltak hivatalosak. Gál Csaba mentőtechnikus és Vincze Enikő ápoló mindketten a bajtársi közösség tagjai, akik szolgálat közben szerettek egymásba.

Az ifjú pár második nagy szerelme a közös hivatásuk, így nem volt kérdés az esküvői ruha kiválasztásakor, hogy az egyenruha tükrözi igazán személyiségüket és kapcsolatukat is.

Az életmentők szombaton templomban is kimondják a boldogító igent - számolt be róla Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat, amely egy videót is megosztott az esküvőről.