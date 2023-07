NATO-csúcs: Sikerül elkerülni a háborús eszkaláció veszélyét

A vilniusi NATO-csúcson Ukrajna nem kapott meghívást a szervezetbe, jó okkal, hiszen egy ilyen lépés azzzal fenyeget, hogy a NATO-t is belevonják az ukrajnai háborúba. Úgy tűnik, hogy a NATO-ban nincs hajlandóság Ukrajna meghívására, sem arra, hogy taggá váljon.

Fotó: MTI

A magyar külügy közleménye szerint Ukrajnának, bizonyos várakozásokhoz képest, végül is szerény eredménnyel kell beérnie.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán, a csúcstalálkozó zárónapján úgy fogalmazott:

Győzött a felelősségtudat, sikerül elkerülni a háborús eszkaláció veszélyét azzal, hogy Ukrajna a NATO csúcstalálkozóján nem kapott sem meghívást, sem konkrét menetrendet a későbbi csatlakozásra.

Erre akkor kerülhet sor, ha Ukrajna minden csatlakozási feltételt teljesít, és "ha majd a szövetségesek egyszer egyhangúlag ezt így gondolják.

Szijjártó aláhúzta: egy háborúban álló ország nem válhat NATO-taggá, ugyanis a katonai szervezet bővítésének a közösség biztonságának erősítésével kell járnia, nem pedig a romlásával, márpedig Ukrajna felvétele ma a fegyveres konfliktusba való belesodródás veszélyével fenyegetne, amit el kell kerülni. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy mivel sem meghívás nem történt, sem menetrend nem született, így nem lehet semmiféle "kerülőútról" vagy "gyorsítósávról" beszélni az ukrán csatlakozást illetően. Sőt a kijevi kormánynak továbbra is éves nemzeti terveket kell készítenie, és ezek keretében politikai reformokra is szükség van, például a kisebbségi jogok területén, hiszen a NATO nem pusztán védelmi szövetség, hanem egyben értékalapú közösség is - mutatott rá. "Ezeket az éves nemzeti terveket majd a külügyminiszterek fogják folyamatosan értékelni, tehát mi is ott leszünk, és

nyilván kiemelten figyelünk majd a kisebbségi jogok tiszteletben tartására

" - tudatta.

A NATO-csúcs kezdete előtt Orbán Viktor rögzítette a magyar kormány orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspontját.

A kormányfő a Facebook-oldalán közzétett videóban hangsúlyozta:

Fegyverek helyett békére van szükség Ukrajnában.

Hozzátette, hogy tűzszünetre volna szükség és a háború helyett minél hamarabb meg kellene kezdeni a béketárgyalásokat, hiszen a háború a szomszédunkban van, és a Kárpátalján élő magyarok miatt magyar emberek tízezrei vannak közvetlen veszélyben.